الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رسائل خطاب النصر.. بوتين يهاجم الناتو ويحذر من حرب عالمية ثالثة

بوتين
بوتين

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برسائل عدة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث اتجه نحو نصر ساحق في الانتخابات، ما يعزز حكمه لمدة ست سنوات أخرى، وأظهرت النتائج الأولية أن الرئيس الروسي في طريقه لإعادة انتخابه بعد انتخابه من قبل 87% من الأصوات وبنسبة إقبال قياسية بلغت 77.5%، وفقًا للجنة الانتخابية الروسية.

 

رسائل تحذيرية من بوتين للغرب.. حرب عالمية ثالثة وشيكة

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فبعد  ظهور النتائج الأولية، شكر فلاديمير بوتين المتطوعين وتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته بالقرب من الكرملين، وقال: "كل الخطط التي وضعناها لتطوير روسيا ستنفذ بالتأكيد وستتحقق أهدافها، لقد توصلنا إلى خطط عظيمة وسنبذل قصارى جهدنا لتنفيذها".

وأضاف بوتين أن نسبة المشاركة العالية أظهرت أنه يتمتع بدعم شعبي ساحق، قائلًا: "التحديات الرئيسية التي تواجهنا خلال الفترة المقبلة التي تمتد لست سنوات هي تحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا وتعزيز قدرتنا الدفاعية وقواتنا المسلحة".

وتحدث بوتين عن صراع عسكري روسي محتمل مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي قال إنه سيكون "على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة" بعد أن تكهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا.

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روسيا: فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

وأشار بوتين أيضًا إلى أنه أكثر شرعية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أجل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها هذا العام بموجب الأحكام العرفية. 

وأضاف: "سنفكر مع من سنجري محادثات بشأن إنهاء الحرب، نحن مع مفاوضات السلام، ولكن ليس بسبب نفاد ذخيرة العدو".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوتين، الحاكم الأطول خدمة منذ جوزيف ستالين، عزز تواجده في الحكم متحديًا الجهود الغربية المتمثلة في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. 

وتابعت أن الجيش الروسي زمام المبادرة ضد القوات الأوكرانية المتفوقة في العدد والعتاد، في حين انتعش الاقتصاد الروسي بفضل زيادة الإنفاق الدفاعي في زمن الحرب وشريان الحياة الاقتصادية من دول مثل الصين.

وحول وفاة المعارض أليكسي نافالني، قال بوتين: "نعم، لقد رحل عن هذه الحياة، إنه حدث مأساوي. ولكن كانت هناك حالات أخرى غادر فيها المسجونون هذه الأرض. ألم يحدث هذا في الولايات المتحدة؟ لقد حدث ذلك، وأكثر من مرة".

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روسيا: فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

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