للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

عبّر المسئولون الإسرائيليون عن غضبهم بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بشدة طريقة تعامل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع الحرب الوحشية في غزة، ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة. واتهموا الزعيم الديمقراطي بانتهاك القاعدة غير المكتوبة ضد التدخل في السياسة الانتخابية لحليف وثيق، وفقًا لما نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

تدخل أمريكى فى الشئون السياسية الإسرائيلية

وحسب الوكالة الأمريكية، فقد رد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على شومر بالقول إنه من النفاق بالنسبة للأمريكيين الذين يبالغون في التدخل في ديمقراطيتنا أن يدعوا إلى إزالة زعيم منتخب ديمقراطيًا.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن دعوة شومر لإجراء انتخابات جديدة "غير مناسبة"، وحتى بيني جانتس، المنافس السياسي لنتنياهو وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قال إن تصريحات شومر "تأتي بنتائج عكسية".

وأضافت الوكالة أن توبيخ شومر اللاذع لنتنياهو- حيث قال السيناتور إن الزعيم الإسرائيلي ضل طريقه وكان عقبة أمام السلام- كان استفزازيا بالتأكيد، لكنه لم يكن خرقا للمعايير.

وأشارت إلى أن زعماء الولايات المتحدة، فضلا عن حلفائها، يتدخلون في كثير من الأحيان في السياسات الانتخابية لإسرائيل. لا تنظر إلى أبعد من العلاقة الوثيقة والمعقدة تاريخيًا التي تفاوض عليها الرؤساء الأمريكيون وزعماء الكونجرس مع قادة إسرائيل على مدار الأعوام الخمسة والسبعين الماضية.

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، الذي عمل كمفاوض في شئون الشرق الأوسط: "إنها أسطورة حضرية أننا لا نتدخل في السياسة الإسرائيلية وهم لا يحاولون التدخل في سياساتنا، في الإدارات الجمهورية والديمقراطية، نحن نشفع وهم يشفعون فينا".

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2019، قبل أسابيع فقط من مواجهة نتنياهو انتخابات صعبة، أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة عن أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المتنازع عليها، ما أعطى نتنياهو دفعة سياسية عندما كان في أمسّ الحاجة إليها.

وتابعت أنه من الناحية العملية كان الابتعاد عن انتخابات الحلفاء بمثابة قيمة أمريكية معلنة أكثر من كونه بروتوكولًا مقدسًا، ولكن يبدو أن خروقات نتنياهو وتحديه العلني للرئيس الأمريكي في مرات متعددة دفعت الإدارة الأمريكية للتدخل بشكل مباشر وعلني في الحياة السياسية الإسرائيلية ومحاولة الضغط لعقد انتخابات مبكرة.