الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: علاقة بايدن ونتنياهو تعيش أزمة خطيرة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تدهورت بشكل مطرد"، منذ بدء حرب غزة قبل خمسة أشهر.

وذكرت الصحيفة: "في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل الممتد لعقود من الزمن، نادرا ما كانت هناك لحظة كان فيها رئيس أمريكي أقرب إلى إسرائيل وأكثر خلافا مع رئيس وزرائها".

وأضافت: "العلاقة التي دامت ما يقرب من 50 عامًا بين بايدن ونتنياهو تدهورت بشكل مطرد، بسبب الأجندة السياسية المختلفة وأهداف الحرب المتضاربة".

وتابعت: "تسلط العلاقة المتوترة بين بايدن ونتنياهو الضوء على مدى تباعد واشنطن وتل أبيب، كلما طال أمد صراع إسرائيل مع حماس في غزة".

وقال إيتامار رابينوفيتش، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة ومستشار عدد من رؤساء الوزراء: "العلاقة بينهما تعيش أزمة خطيرة للغاية".

من جهته، أوضح مارتن إنديك، سفير أمريكا السابق لدى إسرائيل، أن العلاقة بين بايدن ونتنياهو كانت "ذات اتجاه واحد"، حيث قدم الرئيس الأمريكي دعمه لإسرائيل مقابل بعض التكلفة السياسية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان دائما يرفض طلباته، مثل، الخطة الأمريكية لما بعد الحرب، والتي دعت إلى جلب السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: "لقد كان نتنياهو غير مرن وتصادميا للغاية، لدرجة أن الرئيس اضطر إلى اتخاذ موقف".

وكان بايدن تعهد، قبل أيام، بالضغط على نتنياهو من أجل السماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أنه قد يحجب شحنات الأسلحة الأمريكية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين.

وفي تطور استثنائي آخر، حذر كبار رؤساء وكالات الاستخبارات الأمريكية من أن مستقبل نتنياهو السياسي "في خطر شديد".

كما دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يوم الخميس، إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة.

في المقابل، ردّ نتنياهو متعهدا بـ"مقاومة الضغوط" لتقليص هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب، والمتمثل في القضاء على حماس.

وول ستريت جورنال الرئيس الامريكي بايدن جو بايدن نتنياهو غزة

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