عاجل.. الحوثيون يعلنون بدء استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فى المحيط الهندى

أعلن الحوثيون توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تبحر في المحيط الهندي في أقصى جنوب إفريقيا.

وأضاف الحوثيون أنهم سيستهدفون منع السفن المرتبطة بإسرائيل ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما سيتوجهون إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب إفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.