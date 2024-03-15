الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ماكرون: الأسلحة النووية تضمن حماية فرنسا

ماكرون
ماكرون

صرح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن فرنسا تشعر بأنها تحت الحماية بسبب امتلاكها أسلحة نووية.

وقال ماكرون في تصريح لقناة "فرانس 2"، تم بثه أمس الخميس: "علينا أن نشعر بأننا تحت الحماية، لأننا بلد يمتلكها (الأسلحة النووية). وهذا يضمن أمن مواطنى فرنسا".

وفي الوقت ذاته، اعترف ماكرون بأن الصناعات الدفاعية الفرنسية غير مستعدة لنزاع شديد الحدة، مشيرا إلى أن فرنسا لم تكن تتوقعه، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن قلة الذخيرة التي تصنع في البلاد.

يذكر أن فرنسا تعتبر رابع دولة نووية في العالم من حيث الرؤوس النووية، التي يبلغ عددها نحو 300 رأس، وذلك بعد تقليصه من حوالي 540 رأسا نوويا في عهد الحرب الباردة.

وتنص العقيدة العسكرية الفرنسية على ضرورة وجود من واحدة إلى أربع غواصات نووية فرنسية فى المحيط الأطلسى دائما.

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