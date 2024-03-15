الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين فى اليمن

غارات أميريكية بريطانية
غارات أميريكية بريطانية

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف قصف أمريكي بريطاني بثلاث غارات مديرية عبْس في حجّة شمال شرقي اليمن.

وقال الجيش الأمريكي، أمس الخميس، إنه نجح في تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في بيان أنه "بين الساعة 2:00 صباحا و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) في 13 مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".

وأضاف البيان: "لم يصطدم الصاروخ بأي سفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وتابع: "نجحت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 15-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية