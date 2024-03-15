غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين فى اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف قصف أمريكي بريطاني بثلاث غارات مديرية عبْس في حجّة شمال شرقي اليمن.

وقال الجيش الأمريكي، أمس الخميس، إنه نجح في تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في بيان أنه "بين الساعة 2:00 صباحا و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) في 13 مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".

وأضاف البيان: "لم يصطدم الصاروخ بأي سفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وتابع: "نجحت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".