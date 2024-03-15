الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أكسيوس: بايدن وصف هجوم 7 أكتوبر بحدث سيغير العالم لعقود مقبلة

بايدن
بايدن

كشف موقع "إكسيوس" الأمريكى، أن الرئيس جو بايدن، وصف هجوم 7 أكتوبر بالحدث الذى سيغير العالم.

وأوضح الموقع الأمريكى، أن الرئيس جو بايدن، كان يتحدث فى اليوم التالى عن هجوم 7 أكتوبر، الذى شنته حركة حماس، على الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حدثًا يغير العالم ويمكن أن يتردد صداه خلال القرن الحادى والعشرين.

وأشار "إكسيوس"، أن الرئيس بايدن، خلال المقابلات التى أجراها لمدة خمس ساعات مع المدعى الخاص الأمريكى، روبرت هور، يومى 8 و9 أكتوبر قال فى سياق تعليقه على طوفان الأقصى إن العالم يمر بمنعطف رئيسى سيحدد كيف ستبدو العقود المقبلة.

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