الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن يقوم بجولة خارجية تضم النمسا وكوريا الجنوبية والفلبين

بلينكن
بلينكن

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة خارجية تضم كل من النمسا وكوريا الجنوبية والفلبين خلال الفترة من 14 إلى 20 مارس 2024.

 

وجاء فى بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أنه خلال زيارته إلى فيينا، سيحضر بلينكن اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات وسيتولى رئاسة وفد الولايات المتحدة خلال الجزء الرفيع المستوى.

 

وفى مؤتمر مكافحة المخدرات، سيؤكد وزير الخارجية الأمريكي على أن المخدرات الاصطناعية المصنعة بشكل غير مشروع وسلائفها تغذى أزمة صحية عامة تؤثر على المجتمعات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وفى جميع أنحاء العالم.

 

وتتطلع الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات ملموسة من الدول لاتخاذ إجراءات محلية وإقليمية ودولية للتصدى للمخدرات الاصطناعية وسلائفها، وأثناء وجوده فى فيينا، سيجتمع بلينكن أيضا مع كبار المسؤولين النمساويين، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى لمناقشة قضايا السلامة والأمن النووى والضمانات.

 

وفى سيول، سيترأس وزير الخارجية الأمريكي وفد بلاده إلى القمة الثالثة للديمقراطية، التي تستضيفها جمهورية كوريا، والتى تجمع مئات القادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الملتزمين بتعزيز الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان، المضى قدما فى مكافحة الفساد.

 

وخلال القمة ستسلط الولايات المتحدة الضوء أيضا على التقدم الذى تم إحرازه منذ القمة الأخيرة من أجل الديمقراطية لمواجهة انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها، وسيجتمع الوزير أيضا مع وزير الخارجية تشو تاى يول ومسؤولين آخرين من جمهورية كوريا.

 

وفى مانيلا، سيجتمع بلينكن مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيو ووزير الخارجية إنريكي مانالو لتعزيز الأولويات الاقتصادية المشتركة والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالتحالف الأمريكى الفلبيني.

 

وسيناقش بلينكن وماركوس ومانالو مجالات تعميق التعاون الأمريكي الفلبيني بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، بما فى ذلك السلام والاستقرار الإقليميين، وحقوق الإنسان والديمقراطية، والازدهار الاقتصادي، والصحة، والطاقة النظيفة، وأشباه الموصلات، الاقتصاد الرقمي.

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