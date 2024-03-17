الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

القمر الصناعي نايل
القمر الصناعي نايل سات

أعلنت شركة هيوز نتورك سيستمز “Hughes Network Systems”، إحدى شركات إيكو ستار  EchoStar، أن شركة نايل سات المصرية ومشغل الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت بشراء بوابة Hughes Jupiter System Gateway  وستستخدم محطات “Hughes Jupiter” لقمرها الصناعي نايل سات 301 “Nilesat 301 ”، من أجل تشغيل اتصال النطاق العريض أو الانترنت الفضائي، وفقًا لما نشره موقع "تيليكوم توك" الدولي.

مصر تقترب من تشغيل شبكات الانترنت الفضائي

وقال هيوز في بيان رسمي إن التنفيذ سيبدأ في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، مشيرًا إلى أن منصة الأقمار الصناعية الأرضية لشركة هيوز ستعمل على تشغيل اتصال النطاق العريض في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت شركة نايل سات: "بعد تقييم فني وتجاري دقيق، تأكدنا من أن نظام Hughes JUPITER يوفر الكفاءة والموثوقية والمرونة والأداء العالي اللازم لمساعدتنا في تقديم أفضل خدمة لمشتركي النايل سات".

بينما قالت شركة هيوز: "إن الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت تتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسر هيوز العمل مع نايل سات لتوفير الوصول إلى المناطق النائية، فنظام JUPITER  الخاص بنا هو المعيار الفعلي للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وسوف يخدم نايل سات بشكل جيد للغاية."

وقال البيان الرسمي إن نظام Jupiter System من شركة هيوز Hughes يلبي متطلبات المشغل من حيث عرض النطاق الترددي وفعالية التكلفة عند مقارنته بأنظمة الأقمار الصناعية الأرضية الأخرى. 

txt

"نايل سات" و"سهيل سات" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل المشترك

تتضمن تقنية Jupiter شبكات الأقمار الصناعية المعرفة بالبرمجيات وإعادة التشكيل الديناميكي في المسار لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

وأكد الموقع الدولي، أنه بالإضافة إلى ذلك، ذكر هيوز أن "النظام الموجود على شريحة" جديد في كل محطة مستخدم يدعم السرعات العالية بشكل متزايد ومجموعة متنوعة من الخدمات، ستوفر هذه الخدمات اتصال النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في مصر.

يذكر أن مصر تعمل منذ فترة طويلة على ترقية كافة وسائل الاتصالات والتكنولوجيا وترقية القمر الصناعي نايل سات حتى يمكن إيصال الانترنت إلى كافة المناطق النائية سواء الصحرواية أو الريفية، ما يسهل عمل شبكات الاتصالات على مستوى الجمهورية ونقلها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.

نايل سات مصر الشرق الأوسط الإنترنت الفضائي الاقمار الصناعية تشغيل Hughes Network Systems EchoStar شركة نايل سات اتصال النطاق العريض شبكات الانترنت الفضائي هيوز نتورك سيستمز

مواد متعلقة

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

ليست برية.. خطة عسكرية إسرائيلية جديدة لدخول رفح بدعم أمريكى

عباس يعتزم تعيين مستشاره الاقتصادي رئيسا للوزراء

ورقة الجزر الإنسانية.. إسرائيل تراوغ العالم من جديد للهجوم على رفح

لأول مرة.. أمريكا تضيق "الخناق" على حكومة نتنياهو بعقوبات شاملة

الأكثر قراءة

ضابط الرقابة الإدارية يكشف عملية تتبع عشيقة مسئول كبير في "رشوة أسوان"

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

لجنة التخطيط تصدم كولر وترفض طلبه بشأن مستقبل موديست بالأهلي

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبى سيوجّه 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل