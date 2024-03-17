مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أعلنت شركة هيوز نتورك سيستمز “Hughes Network Systems”، إحدى شركات إيكو ستار EchoStar، أن شركة نايل سات المصرية ومشغل الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت بشراء بوابة Hughes Jupiter System Gateway وستستخدم محطات “Hughes Jupiter” لقمرها الصناعي نايل سات 301 “Nilesat 301 ”، من أجل تشغيل اتصال النطاق العريض أو الانترنت الفضائي، وفقًا لما نشره موقع "تيليكوم توك" الدولي.

مصر تقترب من تشغيل شبكات الانترنت الفضائي

وقال هيوز في بيان رسمي إن التنفيذ سيبدأ في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، مشيرًا إلى أن منصة الأقمار الصناعية الأرضية لشركة هيوز ستعمل على تشغيل اتصال النطاق العريض في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت شركة نايل سات: "بعد تقييم فني وتجاري دقيق، تأكدنا من أن نظام Hughes JUPITER يوفر الكفاءة والموثوقية والمرونة والأداء العالي اللازم لمساعدتنا في تقديم أفضل خدمة لمشتركي النايل سات".

بينما قالت شركة هيوز: "إن الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت تتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسر هيوز العمل مع نايل سات لتوفير الوصول إلى المناطق النائية، فنظام JUPITER الخاص بنا هو المعيار الفعلي للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وسوف يخدم نايل سات بشكل جيد للغاية."

وقال البيان الرسمي إن نظام Jupiter System من شركة هيوز Hughes يلبي متطلبات المشغل من حيث عرض النطاق الترددي وفعالية التكلفة عند مقارنته بأنظمة الأقمار الصناعية الأرضية الأخرى.

تتضمن تقنية Jupiter شبكات الأقمار الصناعية المعرفة بالبرمجيات وإعادة التشكيل الديناميكي في المسار لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

وأكد الموقع الدولي، أنه بالإضافة إلى ذلك، ذكر هيوز أن "النظام الموجود على شريحة" جديد في كل محطة مستخدم يدعم السرعات العالية بشكل متزايد ومجموعة متنوعة من الخدمات، ستوفر هذه الخدمات اتصال النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في مصر.

يذكر أن مصر تعمل منذ فترة طويلة على ترقية كافة وسائل الاتصالات والتكنولوجيا وترقية القمر الصناعي نايل سات حتى يمكن إيصال الانترنت إلى كافة المناطق النائية سواء الصحرواية أو الريفية، ما يسهل عمل شبكات الاتصالات على مستوى الجمهورية ونقلها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.