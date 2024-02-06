"نايل سات" و"سهيل سات" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل المشترك

• التعاون يغطي نطاق بث الفيديو والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (المشغل الرائد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات".

وقالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" إن الاتفاقية ستجمع بين نقاط القوة لدى الشركتين، ما يوفِّر للعملاء مجموعة لا مثيل لها من خدمات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدوره، قال اللواء سامح قته، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "نايل سات"، على هامش التوقيع: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع (سهيل سات) لتقديم مجموعة شاملة من حلول الأقمار الصناعية لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تطور مهم في صناعة الأقمار الصناعية بالمنطقة

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل تطورًا مهمًا في صناعة الأقمار الصناعية في المنطقة، ومن خلال الجمع بين خبرات وموارد الشركتين، إذ إن "نايل سات" و"سهيل سات" في وضع جيّد لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء المنطقة والمساهمة في نموها الاقتصادي.

من جانبه، قال علي أحمد الكواري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سهيل سات" إنَّ الاتفاقية تأتي في ظل ما نشهده من نمو سريع للاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الأحداث الرياضية العالمية، الذي أدى إلى تزايد الطلب من عملائنا التجاريين والحكوميين، ومن أجل تقديم خدمة أفضل لهم والحفاظ على قدرتهم التنافسية على الساحة العالمية.

وأعرب الكواري عن ترحيبه بهذه الشراكة مع "نايل سات" في ظل الإيمان الكامل بأن الشركتين تستطيعان معًا تقديم خدمات أفضل لكل عملائهما.

وسيستفيد من هذه الشراكة مجموعة متنوعة من العملاء من خلال تطبيقات مثل بث الفيديو والربط والاتصالات والخدمات الرقمية الأخرى.

كما توسع الشركتان تعاونهما مع بعضهما البعض في مجالات مثل التدريب والتسعير والتعاون مع بعضهما البعض كشركاء مفضلين.

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