"نايل سات" تحصل على شهادة الجودة ISO 9001:2015 في نظم الإدارة

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية حصولها على شهادة ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة، بعد أن قامت شركة بيروفيريتاس، الجهة المانحة للاعتماد، بأعمال التدقيق على نظم الإدارة الخاصة بالشركة والتأكد من توافقها مع المعايير المطلوبة طبقًا لاشتراطات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو)، والتي تعكس مدى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي توقعات واحتياجات العملاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال اللواء سامح قهتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ نايل سات، إن السعي للحصول على تلك الشهادة جاء في إطار رؤية الشركة نحو إحداث نقلة نوعية من خلال تحديث وتطوير جميع نظم العمل بالقطاعات الفنية والإدارية وتحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء، وأيضًا تأكيدًا لاستراتيجية الشركة الساعية دومًا إلى تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

ووجه رئيس الشركة الشكر للعاملين بنايل سات تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، وأثنى على تفانيهم للحفاظ على مكانة الشركة كأهم مشغل بالمنطقة في مجال خدمات البث عبر الأقمار الصناعية.

من جهته، أشار المهندس محمد يحيى، استشاري مشروع تطوير نظام إدارة الجودة بنايل سات والرئيس التنفيذي لشركة CSC، إلى مدى أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة بالشركة، حيث يعد حجر الأساس لخطة التطوير والتحسين المستمر، والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة إلى جميع العملاء بما يتناسب مع مكانة وسمعة النايل سات كأحد الشركات الرائدة في مجال الاتصالات الفضائية.

كما أشاد استشاري المشروع بالدعم والدور القيادي الفعال المقدم من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنايل سات، وبالكفاءات المتميزة، وبجهود العاملين المبذولة، والتي كان لها الدور الأساسي في إنجاح المشروع في زمن قياسي.

نايل سات حصلت خلال الأشهر الماضية على شهادة WTA من المستوى الرابع، وهي أعلى درجات التصنيف في تأمين استمرارية الخدمة من هيئة المحطات الأرضية العالمية، والذي يؤكد على مدى التزام الشركة بالعمل على الارتقاء والتطوير المستمر.