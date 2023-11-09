الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "نايل سات" تتخطى 32 مليون دولار خلال 9 أشهر

نايل سات
نايل سات

أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 6.05%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت 32.07 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 30.24 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 76.54 مليون دولار، مقابل 74.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، حققت أرباحًا بلغت 19.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 51.19 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 50.14 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وافقت شركة أودن للاستثمارات المالية، على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والكتولوجيا الحيورية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر).

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تأسيس الصندوق مع شركة كفرالزيات للمبيدات والكيماويات.

وحققت أودن للاستثمارات المالية صافي ربح بلغ 7.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بقيمة 5.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 46.73 مليون جنيه، مقابل 5.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري لتحقق 203.82 ألف جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1.97 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

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