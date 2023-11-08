البورصة تربح 35 مليار جنيه عند الإغلاق.. ومؤشرها الرئيسى يقفز لأعلى مستوى فى تاريخه

واصلت مؤشرات البورصة صعودها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، لتحقق مستوى قياسيا جديديا للمؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بعد أن تخطى مستوى الـ24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه منذ تدشينه، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى المتعاملين العرب والأجانب الأفراد، تلك التي قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المستثمرين المصريين الأفراد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و616.2 مليار جنيه، مقابل تريليون و581 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.54%، بما يعادل 593.15 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 23986.56 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 75. 0%، بما يعادل 34.84 نقطة، ليغلق عند مستوى 4654.48 نقطة.

وامتد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 74. 0%، بما يعادل 5.8 مقطة، ليغلق عند مستوى 6901.29 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 4.17 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على 1.36 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 128.4 ألف صفقة بيع وشراء.