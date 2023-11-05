الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم - أولى تعاملات الأسبوع - على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية على أسهم محددة في السوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع واضحة قادها المتعاملون الأفراد المصريون وبعض الأفراد العرب على غالبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بحوالي 24.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و559.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و535.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة تخطت 2%، بما يعادل 455 نقطة، ليغلق عند مستوى 23094.69 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.33%، بما يعادل 102.65 نقطة، ليغلق عند مستوى 4515.47 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 2.2%، بما يعادل 145 نقطة، ليغلق عند مستوى 6726.34 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 1.27 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 121.9 ألف صفقة شراء وبيع.

صعود جماعي المؤسسات المالية صناديق الاستثمار البورصة المصرية أي جي اكس 30 اى جى اكس 70 متساوي الاوزان

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