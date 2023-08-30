كشف محمود عطا، محلل أسواق المال، عن أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن البورصة المصرية منذ عامين وهي تشهد أداء إيجابيًا بفعل تحرير سعر الصرف لتؤتي ثمارها بصعود جماعي لمؤشراتها.

وأضاف محلل أسواق المال أن اليوم أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع منذ بداية هذا الأسبوع، والذي دعم من هذا الصعود نتائج أعمال الشركات المصرية بمعدلات نمو إيجابية في القطاع المصرفي والمالي.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري أيضًا شهد نموًا كبيرًا، موضحًا أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، عزز من استمرار نمو البورصة المصرية واستمرار تحقيق معدلات تاريخية كبيرة.