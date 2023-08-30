كشف الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أهمية إنشاء وحدة البريكس بمجلس الوزراء بعد إعلان انضمام مصر إلى المجموعة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه من المهم أن تكون هناك متابعة دقيقة ولحظية لكل ما يتعلق بمجموعة البريكس في الفترة المقبلة، خصوصًا مع زيادة نصيبها من الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن وحدة البريكس في مجلس الوزراء سيكون دورها في تعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول التجمع الاقتصادي، كونها ستكون معنية بمتابعة الملف الاقتصادي ككل، نظرًا لوجود العديد من أوجه الاستفادة من الانضمام لهذه المجموعة.

وأشار إلى أن وحدة البريكس تأتي في ظل ضرورة إدارة هذا الملف باحترافية شديدة، لهذا كان يجب أن تكون هناك لجنة وزارية موجودة بشكل دائم للرد على أي متغيرات في هذا الملف.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز القطاع السياحي والاستفادة من الانضمام إلى البريكس والخبرات الكبيرة الموجودة لدى المجموعة، ولهذا يجب تلبية متطلبات أسواقها وتوفير التعامل اللحظي مع اللجان الوزارية المناظرة في المجموعة الاقتصادية.