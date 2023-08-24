خبير مصرفى: هدف دول البريكس تحجيم التجارة بالدولار

علق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، على دعوة مصر لعضوية تجمع البريكس بداية من يناير 2024.

قال أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم إن هدف دول البريكس تحجيم التجارة بالدولار، ولم نشعر بالتغيير قبل 10 سنوات.

أضاف أن دول مجموعة بريكس تمثل 40% من سكان العالم، وقوتها تنبع من أنها تشارك فى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالى العالمى، موضحا أن هدف تجمع بريكس محاولة تأسيس أنظمة دفع جديدة وتشجيع الأعضاء على التخلي عن الاحتياطي النقدى الأجنبى من الدولار تدريجيا.

أشار إلى أن الدولار لا يزال في الوقت الحالي العملة الدولية الأولى في التعامل والاحتياطي، وبريكس تحاول تطوير نظام مالي عالمي بعيد عن الدولار وتحاول زيادة التجارة البينية بين الاعضاء باستخدام العملة المحلية.

وأكد أن تطبيق سياسات بريكس فيما يتعلق بالتخلي عن الدولار ستأخذ وقت لا يقل عن 10 سنوات حتى نشعر بتنافس مع الدولار الامريكي وتشكيل ثقل في النظام العالمي.