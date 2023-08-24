الحكومة: نتطلع إلى دعم البريكس لتنظيم مسألة الديون على الدول النامية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من الضروري إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافًا وعدلاً لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عباء الديون الخارجية عبر المبادلة والسداد الميسر، إضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.

أضاف مدبولي، خلال كلمه أمام قمة تجمع بريكس نيابة عن الرئيس السيسي، التي نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم: "نتطلع لدعمك فيما يتعلق بما أطلقته الدول الإفريقية من مبادرة تحت مسمي تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، من أجل الدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية".

تابع: "علينا البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 في تمويل العمل المناخي، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار".