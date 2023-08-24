الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة: نتطلع إلى دعم البريكس لتنظيم مسألة الديون على الدول النامية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من الضروري إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافًا وعدلاً لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عباء الديون الخارجية عبر المبادلة والسداد الميسر، إضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.

أضاف مدبولي، خلال كلمه أمام قمة تجمع بريكس نيابة عن الرئيس السيسي، التي نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم: "نتطلع لدعمك فيما يتعلق بما أطلقته الدول الإفريقية من مبادرة تحت مسمي تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، من أجل الدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية".

تابع: "علينا البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 في تمويل العمل المناخي، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار".

الرئيس السيسي مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدول النامية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

خبير: انضمام مصر لمجموعة بريكس شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

خبير اقتصادى يكشف سبب انضمام مصر لمجموعة البريكس

ماذا يعنى انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" كعضو دائم؟

خبير صناعى: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" انتصار للسياسة الخارجية

البرلمان العربى يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

ناهد إمام لـ"الشاهد": وقت طلاقى من زوجى الإخوانى تنازلت عن كل حقوقى المادية والمعنوية

ابحثوا عن المستفيد.. خبير: بوتين أكثر المتضررين من حادث طائرة قائد فاجنر

ناهد إمام: ميرال الطحاوى كانت مقربة من زينب الغزالى وتكتب لها المقالات

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

أورنستين: ليفربول يحسم موقفه من انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

اعتبارًا من 26 أغسطس.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ضربها لما استغاثت..عامل ديلفري يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)