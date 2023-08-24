الحكومة: مصر حرصت على توثيق علاقاتها مع دول "بريكس"

ألقى د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمه أمام قمة تجمع بريكس نيابة عن الرئيس السيسي.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن هناك انتصارات غير مسبوقة تنعكس بشكل كبير على الدول النامية واقتصادياتها، مرحبًا بالدعوة التي قدمها تجمع بريكس اليوم لمصر.

وأضاف أن مصر حرصت، خلال السنوات الماضية، على توثيق علاقاتها مع تجمع بريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة التي عقدت في إطار صيغة بريكس بلس، فضلاً عن انضامامها لبنك التنمية.

وأشار إلى أن مصر حريصة على إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا التي تتطلب تكثيف التعاون المشترك.