شراكة استراتيجية بين نايل سات وعرب سات على هامش المنتدى السعودي للإعلام

الشراكة تدعم وصول البث الفضائي والاتصالات إلى مناطق جغرافيه واسعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا

وقعت الشركة المصرية للأقمار الصناعية إتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون مشترك مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية -عرب سات وذلك بوصفهما الشركتان الرائداتان في مجال الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات في الشرق الاوسط والمنطقة العربية

وأوضحت نايل سات، فى بيان صحفى اليوم، أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات البث التليفزيوني الفضائي والاتصالات في المنطقة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش النسخة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام الذى أُقيم فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

جانب من تسلم نسخة الاتفاق بين الطرفين

ومن جانبه أكد اللواء/ سامح قتة رئيس مجلس إدارة نايل سات والعضو المنتدب حرص الشركة على فتح المزيد من منافذ التعاون مع مختلف مشغلي الأقمار في المنطقة في إطار خطط الشركة للاستفادة من نقاط القوة لديها ولدى مشغلي الأقمار الصناعية العاملة فى المنطقة لتقديم خدمات متنوعة.

وأشار إلى أن التعاون المشترك مع عرب سات يهدف إلى تحقيق التكامل في تقديم خدمات البث الفضائي والاتصالات عبر منظومة أقمار صناعية متطورة تغطي نطاقات جغرافية واسعة تلبي كافة احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه أعرب المهندس الحميدي بن مناحي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات عن سعادته بالتعاون مع نايل سات، واصفًا اياها بالبداية الطيبة لإبرام اتفاقيات جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجيه بين الجانبين وتدعم التنمية في كافة مجالات البث الفضائي والاتصالات، وتعزز الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الطرفين.