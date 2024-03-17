تصريحات ترامب تثير الذعر في الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيكون هناك "حمام دم" إذا خسر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وذلك خلال حديثه أمام تجمع حاشد في أوهايو السبت.

وقال ترامب إن الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام ستكون "أهم موعد" في تاريخ الولايات المتحدة، مصورًا حملته للبيت الأبيض على أنها نقطة تحول للبلاد، حيث تسببت تصريحاته في مخاوف كبرى من تكرار 6 يناير مرة أخرى، وفقًا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية

تصريحات ترامب تثير الجدل والفزع في الولايات المتحدة

وبحسب الشبكة الأمريكية، لم يكن من الواضح ما الذي كان يقصده ترامب بـ "حمام الدم"، حيث جاءت هذه التصريحات وسط التعليقات حول التهديدات التي تواجه صناعة السيارات الأمريكية.

وقال الرجل البالغ من العمر 77 عاما للمشاركين في المسيرة في فانداليا بولاية أوهايو: "التاريخ - تذكروا هذا، 5 نوفمبر - أعتقد أنه سيكون أهم تاريخ في تاريخ بلادنا"، مكررا الانتقادات السابقة بأن منافسه الرئيس جو بايدن هو الرئيس الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب ما قال إنها خطط صينية لبناء سيارات في المكسيك وبيعها للأمريكيين، قال: "سنضع تعريفة بنسبة 100 في المائة على كل سيارة تأتي عبر الحدود، ولن تفعلوا ذلك سأكون قادرًا على منع بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي".

وتابع: "الآن، إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع – سيكون هذا أقل ما يمكن، سيكون حمام دم للبلاد، سيكون هذا أقل ما في الأمر، ولن يبيعوا تلك السيارات."

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه مع اكتساب تعليق ترامب زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت حملة بايدن بيانًا وصفت فيه الجمهوري بأنه "خاسر" في صناديق الاقتراع في عام 2020 وياتي اليوم من أجل أن "يضاعف تهديداته بالعنف السياسي".

وقالت الحملة "إنه يريد تكرار السادس من يناير مرة أخرى، لكن الشعب الأمريكي سيمنحه هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر المقبل، لأنهم يواصلون رفض تطرفه وحبه للعنف وتعطشه للانتقام".

وفي وقت لاحق، تحدث بايدن خلال حفل عشاء في واشنطن، حيث حذر أيضًا من "لحظة غير مسبوقة في التاريخ".

وأضاف: "الحرية تتعرض للاعتداء... الأكاذيب بشأن انتخابات 2020، والمؤامرة لإسقاطها، واحتضان تمرد 6 يناير، تشكل أكبر تهديد لديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية الأمريكية".

بينما أكد جيسون ميلر، كبير مستشاري حملة ترامب، بأن أي مراسل يقع في الفهم الخاطئ لتصريحات ترامب من لمعسكر بايدن هو غبي.