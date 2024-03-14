استطلاع رأى جديد يكشف تقدم بايدن على ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته “رويترز"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتقدم بفارق نقطة مئوية واحدة على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، حيث حصل كل مرشح على ما يكفي من الدعم من أحزابه للظهور في الاقتراع.

وقال نحو 39% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر أسبوعًا واحدًا، والذي أُغلق يوم الأربعاء، إنهم سيصوتون لصالح “بايدن” الديمقراطي، إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ 38% الذين اختاروا الرئيس الجمهوري السابق ترامب. وكان تقدم بايدن ضمن هامش خطأ قدره 1.8 نقطة مئوية في الاستطلاع.

تردد عدد من الناخبين



ولا يزال العديد من الناخبين مترددين، حيث قال 11% إنهم سيصوتون لمرشحين آخرين، وقال 5% إنهم لن يصوتوا، وقال 7% إنهم لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.

ويتحمل كلا المرشحين مسؤوليات كبيرة في أول مباراة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ ما يقرب من 70 عامًا، حيث يشعر الناخبون بالقلق بشأن عمر بايدن – 81 عامًا – والمحاكمات الجنائية الأربع المقبلة لترامب، بما في ذلك اتهامات بمحاولة قلب هزيمته في انتخابات عام 2020.

وشمل الاستطلاع، الذي شمل البالغين في جميع أنحاء البلاد، العديد من الطرق لقياس الدعم لبايدن وترامب (77 عاما)، وأشار معظمهم إلى سباق متقارب.

وكان لـ"ترامب تقدم هامشي بين جميع المشاركين في الاستطلاع، لكن تقدم بايدن بين الناخبين المسجلين كان كبيرا لأن الأشخاص المسجلين بالفعل للتصويت من المرجح أن يفعلوا ذلك في نوفمبر.

يذكر أنه لم يشارك سوى ثلثي الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي هزم فيها بايدن ترامب.

وفي الولايات السبع التي كانت فيها الانتخابات الأقرب في عام 2020، وهي المجموعة التي يمكن أن تثبت دورها المحوري مرة أخرى في نوفمبر، تقدم ترامب على بايدن بنسبة 40% مقابل 37% بين الناخبين المسجلين.

وفي حين تعطي الدراسات الاستقصائية على مستوى البلاد إشارات مهمة حول الجهة التي ستصوت لها أمريكا، فإن عدداً قليلاً فقط من الولايات التنافسية يؤدي عادة إلى ترجيح كفة الميزان في المجمع الانتخابي الأميركي، وهو القرار النهائي في الانتخابات الرئاسية.

ومع عدم حماس العديد من الناخبين لترامب أو بايدن، أظهر الاستطلاع الجديد أن المرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور يحظى بدعم 15% من الناخبين المسجلين في حالة ظهوره كمرشح ثالث في الاقتراع، بانخفاض عن 17% في استطلاع يناير

ورغم أن ترامب هزم بسهولة حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هيلي في مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري، وحصل على عدد كاف من والمندوبين يوم الثلاثاء ليكون مرشح الحزب، إلا أنه يعاني من نقاط ضعف بين المستقلين وحتى داخل حزبه.

وأظهر الاستطلاع أن حوالي 37% فقط من أنصار هيلي يعتزمون التصويت لصالح ترامب بعد انسحابها من المنافسة على الحزب الجمهوري. وقال نحو 16% إنهم سيصوتون لبايدن، وقال الباقون إنهم سيصوتون لشخص آخر أو لن يصوتوا على الإطلاق.



وبعد حكم مثير للجدل أصدرته محكمة محافظة في ولاية ألاباما يقضي بأن الأجنة المجمدة المستخدمة في علاجات الخصوبة ينبغي اعتبارها أطفالا، أظهر الاستطلاع الجديد أن ربع الناخبين المسجلين فقط وافقوا على هذا الرأي، بينما عارضه 57% والبقية كانوا غير متأكدين.



وجمع استطلاع رويترز/إبسوس ردودًا عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد من 4094 بالغًا أمريكيًا، بما في ذلك 3356 ناخبًا مسجلاً. وبلغ هامش الخطأ 1.8% للناخبين المسجلين و1.7% لجميع المشاركين.