الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بغياب كيت ميدلتون.. انطلاق حفل توزيع جوائز بافتا 77

روبرت داوني وزوجته
روبرت داوني وزوجته

بدأ الحفل السنوي الـ77 لتوزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام بافتا BAFTA، مساء الأحد، في مركز ساوث بانك بلندن.

ومن المقرر أن يقدم كل من كيت بلانشيت، ديفيد بيكهام، دوا ليبا الحفل، ويعلنوا عن الجوائز.

وتغيب للمرة الأولى منذ سنوات عن الحفل، أميرة ويلز كيت ميدلتون، نظرًا لوضعها الصحي وإجرائها عملية جراحية مؤخرًا، ويحضر زوجها ولي العهد البريطاني الأمير ويليام دونها.

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نجوم هوليوود في حفل بافتا 77 

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم هوليوود، من بينهم ساندرا هولر، روبرت داوني جونيور، كيليان مورفي، أندرو سكوت، مارجو روبي، جانب إيميلي بلانت، إيما ستون وآخرين.

ترشيحات جوائز بافتا 77 

وتتضمن الجوائز 13 ترشيحًا من بينها جوائز أفضل فيلم ومخرج وممثل مع تغيب فيلم باربي عن الترشيحات، والذي كان الأكثر تحقيقًا للإيرادات خلال 2023.

ومن بين الأعمال التي تأكد تقديمها للجوائز، هما إيما كورين وجيليان أندرسون، نجمتا The Crown، إلى جانب هيميش باتيل ممثل فيلم Black Mirror، وإدريس إلبا ممثل فيلم Hijack.

وطالت الترشيحات بعض الانتقادات من بينها غياب ترشيح ليلى جلادستون بطلة فيلم Killers of the Flower Moon، على الرغم من ترشيحها عن الفيلم نفسه لجوائز الأوسكار.

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