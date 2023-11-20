الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة في حفل بافتا باسكتلندا

أمير المصري
أمير المصري

أكد النجم أمير المصري خلال حفل توزيع جوائز البافتا في اسكتلندا على السجادة الحمراء، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة قال " قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار"

يذكر أن أمير المصري قد فاز من قبل بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا اسكتلندا عن دوره في فيلم Limbo. كما أن منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) قد اختارت النجم أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد هذا العام عن فيلم In Camera وستظهر النتائج في ديسمبر القادم.

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به " ‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا". 

أمير المصري يدعم غزة

وفي وقت سابق أعرب الفنان أمير المصري عن أسفه لما يحدث في قطاع غـزة خلال الأيام الماضية من تهجير وإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال.

وقال النجم أمير المصري في فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  “حابب أقول إني ضد التهجير خاصة الأبرياء، ومعتقدش في حد مبسوط، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع لم يبدأ من أسبوع فقط، بل هؤلاء يعيشون في سجن مفتوح من سنوات، والمستشفيات تتعرض للقـصف والأطفال أصبحوا من غير والدهم و والدتهم، وخلينا نتفق إن دي جريـمة حـرب”. 

ووجه أمير المصري الشكر لأصدقائه من بريطانيا و أمريكا ممن شاركوا في التظاهرات لدعم غـ زة، وطلب منهم أن يخاطبوا نواب بلادهم لوقف القصـف. 

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