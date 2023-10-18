الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير المصري يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة: جريمة حرب (فيديو)

أمير المصري
أمير المصري

أعرب الفنان أمير المصري عن أسفه لما يحدث في قطاع غـزة خلال الأيام الماضية من تهجـير وإبـادة جماعية من قبل جـيش الاحـتلال.

وقال النجم أمير المصري في فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: حابب أقول إني ضد التهـجير خاصة الأبرياء، ومعتقدش في حد مبسوط، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع لم يبدأ من أسبوع فقط، بل هؤلاء يعيشون في سجن مفتوح من سنوات، والمستشفيات تتعرض للقـصف والأطفال أصبحوا من غير والدهم ووالدتهم، وخلينا نتفق إن دي جريـمة حـرب.

ووجه أمير المصري الشكر لأصدقائه من بريطانيا وأمريكا ممن شاركوا في التظاهرات لدعم غـ زة، وطلب منهم أن يخاطبوا نواب بلادهم لوقف القصـف.

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