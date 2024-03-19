آخر أخبار أميرة ويلز كيت ميدلتون.. عودة سريعة للحياة العامة لمواجهة الشائعات

تصدرت آخر أخبار أميرة ويلز كيت ميدلتون، اهتمامات المتابعين في ظل الشائعات التي طاردتها بشأن حالتها الصحية وحقيقة انفصال أمير ويلز عن زوجها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

آخر أخبار أمير ويلز كيت ميدلتون

وعلى إثر انتشار آخر أخبار أمير ويلز كيت ميدلتون بشأن حالتها الصحية، غادر الملك تشارلز الثالث قلعة وندسور الملكية اليوم في ظل تجدد المخاوف بشأن صحته، وتأتي مغادرته القلعة بعد الظهور المفاجئ لأميرة ويلز كيت ميدلتون التي أثيرت تكهنات عديدة في العالم عن سبب اختفاءها الغامض عن الظهور أو توضيح حالتها الصحية.

تفاصيل آخر أخبار أميرة ويلز كيت ميدلتون

وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، وعلى إثر الاهتمام بآخر أخبار أميرة ويلز كيت ميدلتون، ومن أجل تهدئة الرأي العام البريطاني تم تسريب تفاصيل عودة أميرة ويلز إلى الحياة العامة حيث ورد أنه تم إعداد مشروع سري للغاية للتخطيط لذلك.

وتابعت “يُعتقد أن أميرة ويلز كيت ميدلتون تتطلع إلى عودة عيد الفصح يوم الأحد الموافق 31 مارس، حيث يمكنها الانضمام إلى عائلتها في نزهة تقليدية لحضور قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج، وندسور”.

وأضافت الصحيفة أن العودة السريعة لأميرة ويلز كيت ميدلتون قبل الموعد المعلن عنه سابقًا وهو 17 إبريل يأتي في الوقت الذي تم فيه تصوير الملك تشارلز وهو يغادر قلعة وندسور لاستكمال علاجه من السرطان اليوم الثلاثاء، وهو ما أثار مخاوف جديدة.

أميرة ويلز كيت ميدلتون تعود للارتباطات العامة قريبا

وتعليقا على آخر أخبار أميرة ويلز كيت ميدلتون، أكدت الصحيفة أنه لم يكن من المتوقع أن تعود الأميرة إلى ارتباطاتها العامة إلا بعد عيد الفصح حيث استمرت في التعافي في المنزل من جراحة في البطن في يناير، لكن بعد التكهنات المستمرة وغموض الحالة الصحية لأميرة ويلز والملك تشارلز، والتي بلغت إلى تكهنات بوفاة أحدهما خلال الساعات الماضية أفادت التقارير أن قصر كنسينجتون في لندن قد دعا أقرب مساعدي كيت وويليام إلى جانب موظفي القصر السابقين وفرق الاتصالات الخاصة بهم لوضع خطة لعودتها العلنية.

ويقال إن من بين المشاركين في خطة عودة أميرة ويلز كيت ميدلتون سكرتيرها الخاص الجديد، اللفتنانت كولونيل توم وايت، والسكرتير الخاص الجديد لويليام، الدبلوماسي السابق إيان باتريك.

مرض أميرة ويلز كيت ميدلتون يؤثر على الملك تشارلز

وكان الملك قد تنحى عن مهامه العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان في يناير الماضي.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت البريطانية، فإن ظهور الملك تشارلز اليوم وهو يغادر القلعة في الوقت الذي تزايدت فيه حالة القلق والغموض بشأن الحالة الصحية لأميرة ويلز كيت ميدلتون، ساهم في زيادة التوتر والمخاوف لدى الجماهير الملكية بسبب الغموض الذي يحيط بتطورات الحالة الصحيفة للملك وأميرة ويلز.

وأضافت أن القصر الملكي لم يعلن أي تفاصيل عن إصابة الملك بالسرطان واكتفى بأنه سيواصل أداء مهامه الدستورية المكتبية بشكل طبيعي.