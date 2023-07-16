ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تألقت أميرة ويلز كيت ميدلتون عند حضورها مباراة لكرة السلة؟

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تعد كيت ميدلتون من أشد المعجبين بالتنس ويتم رصدها بانتظام مع الجمهور في المباريات الكبرى.

حضرت أميرة ويلز 13 من بطولة ويمبلدون في نهائي فردي السيدات، حيث شاهدت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وهي تواجه التونسية أنس جابر في طبق فينوس روز ووتر.

جلست بجانب أسطورة التنس بيلي جين كينج في الصندوق الملكي، كانت عيناها على الملعب، ومع ذلك كان أسلوبها كما كان دائمًا يلفت الأنظار.


عكست زي رائع من اللون الأخضر النيون أثناء اللعب، حيث ارتدت كيت فستاناً ميدياً لامعًا مذهلاً من Self-Portrait لهذه المناسبة، تميزت القطعة بجاكيت بيبلوم قصير الأكمام في النصف العلوي وتنورة متدلية مطوية في الأسفل مع تفاصيل جيب وحزام خصر يبرز الشكل.

على طية صدر السترة أشادت الأميرة بالبطولة بقوس باللونين الأرجواني والأخضر الداكن، وأنهت الإطلالة بإسورة ذهبية رفيعة على معصمها وأقراط من اللؤلؤ والألماس من Cassandra Goad بقيمة 5،430 جنيهًا إسترلينيًا جنبًا إلى جنب مع حقيبة يد صغيرة من الجلد المدبوغ باللون الوردي الفاتح من ماركاتها المفضلة الأخرى Emmy London.


كان هذا الزي نسخة مخصصة لكيت بقيمة 420 جنيهًا إسترلينيًا، وهو مصمم خصيصًا لعرض خط رقبة أعلى بياقة وبدون دانتيل على التنورة، كما تعد سيلف العلامة التجارية المفضلة لدى كيت التي اختارت مؤخرًا زيا مشابهًا منها باللون الأبيض لإعادة فتح معرض الصور الوطني.

لقد رأيناها أيضا مع أطفالها الثلاثة في صورة شخصية في حدث احتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث بزي من نفس الماركة.

وتحدثت كيت مع الأشخاص المتواجدين في البطولة ومدى إعجابها بهم ومنهم الملهمة بالنسبة لها فيليبا جورج التي ألقت العملة المعدنية في نهائي ويمبلدون الفردي للسيدات بعد ترشيحها كممثلة لجمعية Riding For The Disabled الخيرية.
 

كيت ميدلتون التنس بطولة ويمبلدون زي أخضر تنورة حقيبة كيت ميدلتون

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»