كيف تألقت أميرة ويلز كيت ميدلتون عند حضورها مباراة لكرة السلة؟

تعد كيت ميدلتون من أشد المعجبين بالتنس ويتم رصدها بانتظام مع الجمهور في المباريات الكبرى.

حضرت أميرة ويلز 13 من بطولة ويمبلدون في نهائي فردي السيدات، حيث شاهدت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وهي تواجه التونسية أنس جابر في طبق فينوس روز ووتر.

جلست بجانب أسطورة التنس بيلي جين كينج في الصندوق الملكي، كانت عيناها على الملعب، ومع ذلك كان أسلوبها كما كان دائمًا يلفت الأنظار.



عكست زي رائع من اللون الأخضر النيون أثناء اللعب، حيث ارتدت كيت فستاناً ميدياً لامعًا مذهلاً من Self-Portrait لهذه المناسبة، تميزت القطعة بجاكيت بيبلوم قصير الأكمام في النصف العلوي وتنورة متدلية مطوية في الأسفل مع تفاصيل جيب وحزام خصر يبرز الشكل.

على طية صدر السترة أشادت الأميرة بالبطولة بقوس باللونين الأرجواني والأخضر الداكن، وأنهت الإطلالة بإسورة ذهبية رفيعة على معصمها وأقراط من اللؤلؤ والألماس من Cassandra Goad بقيمة 5،430 جنيهًا إسترلينيًا جنبًا إلى جنب مع حقيبة يد صغيرة من الجلد المدبوغ باللون الوردي الفاتح من ماركاتها المفضلة الأخرى Emmy London.



كان هذا الزي نسخة مخصصة لكيت بقيمة 420 جنيهًا إسترلينيًا، وهو مصمم خصيصًا لعرض خط رقبة أعلى بياقة وبدون دانتيل على التنورة، كما تعد سيلف العلامة التجارية المفضلة لدى كيت التي اختارت مؤخرًا زيا مشابهًا منها باللون الأبيض لإعادة فتح معرض الصور الوطني.

لقد رأيناها أيضا مع أطفالها الثلاثة في صورة شخصية في حدث احتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث بزي من نفس الماركة.

وتحدثت كيت مع الأشخاص المتواجدين في البطولة ومدى إعجابها بهم ومنهم الملهمة بالنسبة لها فيليبا جورج التي ألقت العملة المعدنية في نهائي ويمبلدون الفردي للسيدات بعد ترشيحها كممثلة لجمعية Riding For The Disabled الخيرية.

