الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

الهوس الأمريكي بالخطر الصيني يزيد تهديدات "تيك توك".. ماذا يحدث في الكونجرس؟

تيك توك
تيك توك

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن إقرار مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقانون من شأنه حظر تيك توك  (TikTok) ما لم يقم مالكها الصيني، ByteDance، ببيع الشركة في غضون ستة أشهر هو شهادة أخرى على قوة كلمة "الصين" لتمرير التشريع الأمريكي، وتعكس مدى هوس الكونجرس بالخطر الصيني والذي يتجاهل المخاطر الحقيقية وتهديدات تيك توك.

مخاطر تيك توك TikTok تطارد الولايات المتحدة 

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة يأتي بعد شكوك استمرت سنوات حول التطبيق، والتي شاعتها محاولة دونالد ترامب عام 2020 لحظر TikTok.

غذت هذه الشكوك بشكل كامل تقريبا ملكية الصين لتطبيق تيك توك، والتي قد تكون في الواقع واحدة من أقل خصائصها إثارة للقلق - أي إذا تم تقييمها على أساس حقوق المستخدمين الأمريكيين ووسائل الحماية الخاصة بهم.

وأوضحت المجلة أنه لا ينبغي للشركات الصينية أن تُعفى من قوانين الولايات المتحدة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية الرقمية. 

وتابعت أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إقرار بعض هذه الاتفاقيات، وعندما يحدث ذلك، فإن منافسي تيك توك الشركات التي أظهر الكونجرس بالفعل أنه غير راضٍ عنها أيضًا، كما يتضح من جلسة الاستماع الأخيرة التي ضمت تيك توك بالإضافة إلى ميتا سناب شات ديسكورد وتويتر يجب أن يخضعوا أيضًا لمثل هذه القوانين.

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أعضاء ديمقراطيون بالنواب الأمريكى ينتقدون قرار حظر تطبيق "تيك توك"

وأضافت أنه بدلًا من ذلك، اختار الكونجرس التركيز على قانون تيك توك TikTok فقط الذي يعطي الأولوية للمخاوف السياسية بشأن الصين على حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكيين.

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أنه كان من المفترض معالجة المخاوف من إمكانية وصول الدولة الصينية والجهات الفاعلة في الشركات إلى البيانات الواردة من مستخدمي تيك توك من خلال مشروع تكساس، وهي مبادرة مكلفة ابتكرتها الشركة من تلقاء نفسها - بالتنسيق مع وكالة أمريكية (لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة). 

وتابعت أنه إذا تم تمرير الحظر الفعلي لتيك توك عبر مجلس الشيوخ، فإن مشروع تكساس سيكون بلا جدوى، وهو أمر ملحوظ إن لم يكن مفاجئًا، إن أي قدر من التغيير لن يريح الكونجرس المنزعج من عامل واحد دائم الملكية الصينية والتي تحولت لما يشبه الهوس.

وتظل المخاوف من سيطرة الحكومة الصينية على محتويات تطبيق TikTok لدفع حملة معلومات مضللة ذات توقيت استراتيجي في الولايات المتحدة تستهدف الأمريكيين، تظل مجرد افتراضات. 

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