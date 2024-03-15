الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الكونجرس الأمريكي: المصادقة على حظر "تيك توك" قد تستغرق وقتًا

تيك توك
تيك توك

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، عن المصادقة على حظر تيك توك قد تستغرق أشهرا، حسبما افادت شبكة سي إن إن الأمريكية.  
وقال مجلس الشيوخ الأمريكي: لن نسرع المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب"، لافتا إلى أن المصادقة السريعة على حظر تيك توك قد تحدث ضررا كبيرا.   

وأوضح: لا شيء يتم إقراره حول تيك توك دون موافقة شركات التكنولوجيا . 

مجلس النواب يصوت لتمرير مشروع قانون لتيك توك 

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لماذا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من "تيك توك"؟

 

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لتمرير مشروع قانون قد يزيل TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية.

نجح التصويت بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، وجاءت أغلبية الأصوات بـ "لا" من الديمقراطيين يوم الأربعاء.

وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فسيتطلب من شركة Bytedance الصينية سحب استثماراتها من TikTok والتطبيقات الأخرى التي تمتلكها في غضون 180 يومًا. إذا لم تقم ByteDance بسحب استثماراتها، فستتم إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وجادل المشرعون بأن Bytedance يمكن أن تمنح الحكومة الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات مستخدم TikTok، مشيرين إلى قوانين الأمن القومي التي تتطلب من الشركات المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.

سيتطلب مشروع القانون الآن تصويتًا ناجحًا في مجلس الشيوخ الأمريكي وتوقيعًا رئاسيًا لاحقًا ليصبح قانونًا.
وعلى الرغم من نجاحه الساحق، فقد تلقى مشروع القانون أيضًا معارضة من الحزبين.

وقال النائب جيم هايمز، وهو ديمقراطي وعضو بارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب، إنه لا يؤيد الحظر المحتمل الذي قد ينجم عن مشروع القانون. في غضون ذلك، قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر لصحيفة "إندبندنت" إنها غير مقتنعة بالتصويت بنعم حتى بعد إحاطة الأمن القومي.

وصوتت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين أيضًا بالرفض، وقالت لصحيفة "إندبندنت" إن ذلك قد يكون له عواقب غير مقصودة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تيك توك المصادقة حظر مجلس الشيوخ الامريكي تستغرق اشهرا

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