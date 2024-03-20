عاجل| لعنة المفاوضات.. كواليس مباحثات الهدنة فى غزة وأسرار فشلها عدة مرات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كواليس مفاوضات الهدنة في غزة وأسرار فشلها عدة مرات، حيث تخوض كل من إسرائيل وحماس محادثات مكثفة لوقف الحرب، برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن التوفيق بين الطرفين أقرب للمستحيل.

لماذا فشلت جميع محاولات الهدنة في غزة حتى الآن؟

وحسب الصحيفة، فقد قال وسطاء في المحادثات في قطر إن المفاوضين الإسرائيليين لا يسعون فقط إلى إطلاق سراح عشرات المحتجزين، ولكن أيضًا الحرية في استئناف الحملة العسكرية لسحق حماس مرة واحدة وإلى الأبد بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفي المقابل، تتفاوض حماس بشكل أساسي من أجل بقائها، وتضغط من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وإيجاد سبل للبقاء مؤثرة في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إن لم تعد حاكمة لها.

وأضافت أن سد الهوة بين أهداف إسرائيل وحماس أصبحت أولوية ملحة لإدارة بايدن، التي تتوسط في المحادثات مع قطر ومصر.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، ويتوقف في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ثم يتوجه إلى مصر، على أمل القيام بدفعة منسقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسط مؤشرات على أن الجانبين قد شددا على موقفهما في بداية المحادثات.

ووصف الوسطاء المحادثات بأنها الفرصة الأخيرة لتأمين هدنة لتفادي خطط إسرائيل الوشيكة لشن هجوم على آخر مدن غزة وهي رفح، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الثلاثاء إنه أوضح للرئيس بايدن أنه لن يتم ثنيه عن غزو مدينة غزة الجنوبية على الحدود المصرية.

ويقول المحللون إن إسرائيل مترددة في تقديم أي تنازلات يمكن أن ينظر إليها على أنها استسلام لحماس.

وقال المفاوض الإسرائيلي السابق جيرشون باسكن: "إسرائيل تعلم أنها خسرت الدخول في تلك المفاوضات، إن أي اتفاق يتم التوصل إليه هو انتصار لحماس، والهدف هو تقليل هذا النصر قدر الإمكان".

وأكدت الصحيفة أن النقطة الشائكة هى ما إذا كان أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيخرج القوات الإسرائيلية من غزة استعدادًا لإنهاء الحرب أو يبقيها في مكانها لتمكين إسرائيل من استئناف القتال.

وقال باسكن إنه إذا أمكن جسر هذه الفجوة، فإن لدى إسرائيل وحماس "فرصة لتحقيق نتيجة ناجحة".

وتابع: "أعتقد أن كلا الجانبين بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن"، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المنهكة، والتي يمكن أن تستفيد من التراجع الاستراتيجي لإعادة تقييم أهدافها الحربية، وإلى صفوف حماس المنهكة والمهزومة بشدة.

وقالت تهاني مصطفى، كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية، إن عدم الوضوح بشأن موقف إسرائيل خلال وقف إطلاق النار يمثل حجر عثرة.

وتابعت: "لم تقدم إسرائيل أي ضمانات على الإطلاق بشأن حجم المساعدات التي ستسمح بمرورها، ولم تقدم أي ضمانات لعودة النازحين إلى الشمال".

وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة الشائكة الأخرى بالنسبة لإسرائيل هى أن حماس تريد اختيار السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وهدد وزراء من اليمين المتشدد بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو لمعارضة أي اتفاق يتم بموجبه تقاسم السلطة.

على رأس قائمة السجناء الذين تريد حماس إطلاق سراحهم مروان البرغوثي، المسجون منذ عام 2002، وباعتباره زعيم الانتفاضة الأولى والثانية، يُنظر إلى البرغوثي أيضًا على أنه شخص يمكنه تحفيز الحركة الفلسطينية من أجل تقرير المصير في السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي كانت فيه شعبية الزعيم الوطني محمود عباس تتضاءل منذ فترة طويلة.

وقال مسئولون إن كبير المفاوضين الإسرائيليين، ديفيد بارنيع، وصل إلى قطر مساء الاثنين لكنه غادر صباح الثلاثاء، حيث التقى فريق برنيع المفاوض مع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قبل مغادرته ولم يحصل على كل ما طلبه فيما يتعلق بغرفة التفاوض، لكنه أضاف أنهم حصلوا على تفويض واضح يسمح "بالإدارة الفعالة للحرب خلال المفاوضات."

وقال بعض الوسطاء في قطر إنهم لا يعتقدون أن نتنياهو أعطى الفريق تفويضا للتوصل إلى اتفاق، ما قد يقوض المحادثات.