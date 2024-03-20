الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

CNN: بلينكن لن يشارك في المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول هجوم رفح

بلينكن
بلينكن

كشفت شبكة سي ان ان الامريكية، اليوم الاربعاء، انه من غير المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المحادثات المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين حول رفح في واشنطن  بحسب وزارة الخارجية. 

واقترح نائب المتحدث الرسمي فيدانت باتيل أن تكون المحادثات على مستوى عمل أكبر، مضيفا ليس لدي أدنى شك في أن وزارة الخارجية سوف تشارك بعمق في تلك المحادثات.

 وقال باتيل يوم الأربعاء: "لا أعتقد أنها ستحدث على مستوى الوزير، لكننا بالطبع منخرطون بعمق في هذه القضية من جميع أنحاء الوزارة".

اجراء مناقشات اسرائيلية امريكية الاسبوع المقبل 

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وأفادت شبكة سي إن إن الثلاثاء أن رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – وهو حاليًا عضو في حكومة الحرب الإسرائيلية وسفير سابق لدى الولايات المتحدة – ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي سيسافران إلى العاصمة لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين.

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى توضيح الكيفية التي تنوي بها الحفاظ على سلامة أكثر من مليون فلسطيني يلتمسون اللجوء في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تحذر فيه إسرائيل من أنها ستشن قريبا هجوما عسكريا على رفح.

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوفير الموارد لإسرائيل لحماية السكان المدنيين في رفح، لم يستبعد باتيل هذا الاحتمال، لكنه أشار إلى أنه لن يتقدم في المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وفي سياق متصل، تستعد منظمة إسرائيلية غير ربحية لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء لمنع الحكومة الإسرائيلية من إعادة المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في مستشفيات القدس الشرقية إلى غزة.

وقررت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل اتخاذ إجراءات في أعقاب تقرير لشبكة سي ان ان عن الفلسطينيين، بحسب ران يارون، المتحدث باسم المنظمة.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل في بيان لها: "إن إعادة السكان إلى غزة أثناء صراع عسكري وأزمة إنسانية هو أمر يتعارض مع القانون الدولي ويشكل خطراً متعمداً على حياة الأبرياء". 

"ويزداد الأمر سوءًا عندما يتعلق الأمر بالمرضى الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب الظروف غير الصحية والجوع، إلى جانب عدم توفر الرعاية الطبية على الأرجح".

 

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