الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأردنى ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية إلى غزة

انزال المساعدات
انزال المساعدات

بمشاركة  طائرات من مصر والولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة، نفذت القوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عددًا من المواقع شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الأردني، إنه نفذ عملية الإنزال بطائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وأكد الجيش العربي الأردني، أن القوات المسلحة مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وجاءت مشاركة سنغافورة للمرة الأولى في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.

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