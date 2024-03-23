الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: زيارة جوتيريش الثانية لمصر تكشف للعالم أكاذيب إسرائيل بخصوص معبر رفح

جوتيريش
جوتيريش

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الأهمية البالغة التي تنطوي عليها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر، وهى الثانية منذ اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة،  قائلا: “الزيارة لها ثقل دولي وتؤكد للعالم أن مصر برئية تماما من الاتهامات والأكاذيب بخصوص غلق معبر رفح، وأن حكومة الاحتلال هى التي تتعنت في دخول المساعدات للقطاع”.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، تعليقا على زيارة جوتيريش للعريش، إنها تأكيد على الرفض القاطع للجرائم الإنسانية، والقول للعالم إن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن مصر ترفض بشدة هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ولن تتخلى عن دعمها المطلق القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع المحاصر.

ولفت إلى إشادة الأمين العام للأمم المتحدة، بجهود مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وقوله إن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود، ومطالبته مجددا بسرعة وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع بأسرع وقت، قائلا: “الزيارة تفضح مزاعم وأكاذيب الاحتلال بخصوص موقف مصر في معبر رفح، وتقف على حقيقة الوضع”.

واختتم النائب أحمد محسن بالقول إن على إسرائيل أن تعي تماما أن استمرار العدوان على غزة، قد تكون عواقبه مروعة وقد تنزلق الأمور للفوضى التامة ولابد من الاستجابة لمطالب وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي.

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