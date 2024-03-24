تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

هدد اليهود المتطرفون المعروفون بـ"الحريديم" في إسرائيل بمغادرتها في حال أصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، ما أثار عاصفة سياسية وأزمة كبرى في حكومة نتنياهو المتطرفة قد تصل إلى تمرد داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

اليهود المتطرفون يثيرون أزمة في حكومة نتنياهو ويهددون بإسقاطها

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد قال يتسحاق يوسف، كبير الحاخامات السفارديم المؤمنين في وقت سابق من هذا الشهر، إن اليهود المتشددين، المعروفين باسم الحريديم، سيغادرون إسرائيل إذا بدأت الحكومة في تجنيدهم في الجيش، وزادت الخطبة من حدة الجدل المتصاعد حول الإعفاء المستمر منذ عقود من الخدمة العسكرية لطلاب العلوم الدينية، الأمر الذي أثار انقسامات في ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف.

وقال يوسف، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب شاس المتشدد، ثاني أكبر حزب في الائتلاف: "إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش، فسننتقل جميعًا إلى الخارج، كل هؤلاء العلمانيين لا يفهمون أنه بدون المدارس الدينية، لن ينجح الجيش، والجنود لا ينجحون إلا بفضل من يتعلمون التوراة".

وتابعت الصحيفة أنه حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة في العام الماضي، كان الغياب شبه الكامل عن الجيش لطائفة الحريديم سريعة النمو- الذين يشكلون ثُمن سكان إسرائيل ومن المتوقع أن يمثلوا الربع بحلول عام 2050– هو نقطة ضعف منذ فترة طويلة، وخلاف بين بقية المجتمع اليهودي الإسرائيلي، حيث تعتبر الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 24 شهرًا على الأقل بمثابة طقوس مرور.

وأضافت أنه مع خوض إسرائيل أطول حرب لها منذ تأسيسها عام 1948، أثارت تعليقات يوسف انتقادات من الحلفاء والمعارضين على حد سواء، وكشفت عن التوترات المتصاعدة بشأن هذه القضية في ائتلاف نتنياهو، الذي يضم الأحزاب المتشددة مثل شاس وجنود سابقين متشددين مصممين على الصمود، لإلغاء الإعفاء.

وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "الحكومة لديها ائتلاف مستقر نسبيًا يضم 64 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا، وليس لدى أي من أعضائها مصلحة فورية في إسقاطها، لأنه لا يوجد شيء إيجابي ينتظرهم في الانتخابات، لكن إذا كانت هناك قضية واحدة يمكن أن تسقط الحكومة، فهي قضية الحريديم".

وتابعت الصحيفة أن الترتيب الذي يسمح للشباب الحريديم بتجنب التجنيد الإجباري إذا التحقوا بمدرسة دينية يعود إلى التسوية التي تم التوصل إليها في عهد مؤسس الدولة، ديفيد بن جوريون، في عام 1948، والتي أعفت 400 شاب حريديم من الخدمة العسكرية.

وأضافت أنه على مر السنين، أصبحت التسوية مثيرة للجدل بشكل متزايد مع ارتفاع عدد الحريديم المتضررين، وذلك بفضل قرار عام 1977 بتوسيع الإعفاء، ونمو السكان الحريديم المتطرفين، الذين لدى أسرهم، في المتوسط، سبعة أطفال لكل منهم.

وفي عام 2017، وجدت المحكمة العليا في إسرائيل أن هذا الترتيب غير دستوري، والآن، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لإيجاد حل، أمرت المحكمة الحكومة بأن تشرح بحلول 27 مارس لماذا لا ينبغي إلغاء الإعفاء بحلول نهاية الشهر، مما يزيد من احتمال تجنيد طلاب المدارس الدينية اعتبارًا من أبريل فصاعدًا.

ويقول المحللون إنه في حين أن الجيش سيحتاج إلى الحريديم على المدى الطويل، إلا أنه على المدى القصير، فإن تجنيد الشباب الحريديم لن يكون له تأثير يذكر على القدرات العسكرية الإسرائيلية، ويعني الوقت اللازم للتدريب أنه من غير المرجح أن يلعبوا أدوارًا قتالية مهمة في الصراع الحالي، حتى لو تصاعد الأمر إلى معركة أوسع وأطول أمدًا مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة القوية.