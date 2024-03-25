الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

الحريديم
الحريديم

بعث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها بأنه لن يتخلى عن مشروع قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليثير أزمة جديدة مع وزير دفاعه يوآف جالانت وبعض أعضاء حكومة الحرب الذين هددوا بالانسحاب من الحكومة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتقول الإذاعة إن نتنياهو أخبرهم أنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، وبحسب ما ورد تحدث الوزراء إلى أشخاص مقربين من نتنياهو لاستكشاف إمكانية عدم دعم القانون عندما تلقوا الرسالة.

قانون "يهود الحريديم" يثير أزمة داخل إسرائيل

نتنياهو يستعد لتقديم التشريع الجديد وتهديدات بالانسحاب من الحكومة

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف جالانت أمس إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع  المتطرف، وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.

وتابعت أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات الخدمة في المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير. 

وأضافت أن هذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود أفعال عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.

txt

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

وأفاد موقع "واينت" الإخباري بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الحريديم الذين يتجندون سنويا. وبدلًا من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عامًا، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية، ويتضمن أيضًا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الأحد، ينص الاقتراح أيضًا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو – قبل وقت قصير من عطلة الكنيست، ومن المقرر أن يناقش الوزراء التشريع المزمع اليوم الثلاثاء.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.

وتابع: "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير جادي آيزنكوت مغادرة الحكومة".

وأضاف: "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل، لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي، إنها كارثة أمنية، ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويمتد الجيش إلى الحد الأقصى، هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".

تمكن المتطرفون "الحريديم" في سن الخدمة العسكرية من تجنب الخدمة العسكرية لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري، والمخطط الذي اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي سيناقشه المشرعون غدًا، سيشهد رفع سن الإعفاء إلى 35 عامًا.

txt

لابيد: بتجنيد 66 ألف شاب من "الحريديم" سنحصل على 105 كتائب ضرورية لأمن إسرائيل

نتنياهو الحريديم الجيش الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي مشروع قانون تجنيد الحريديم تجنيد الحريديم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟