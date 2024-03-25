"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

بعث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها بأنه لن يتخلى عن مشروع قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليثير أزمة جديدة مع وزير دفاعه يوآف جالانت وبعض أعضاء حكومة الحرب الذين هددوا بالانسحاب من الحكومة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتقول الإذاعة إن نتنياهو أخبرهم أنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، وبحسب ما ورد تحدث الوزراء إلى أشخاص مقربين من نتنياهو لاستكشاف إمكانية عدم دعم القانون عندما تلقوا الرسالة.

نتنياهو يستعد لتقديم التشريع الجديد وتهديدات بالانسحاب من الحكومة

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف جالانت أمس إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع المتطرف، وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.

وتابعت أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات الخدمة في المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير.

وأضافت أن هذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود أفعال عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.

وأفاد موقع "واينت" الإخباري بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الحريديم الذين يتجندون سنويا. وبدلًا من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عامًا، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية، ويتضمن أيضًا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الأحد، ينص الاقتراح أيضًا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو – قبل وقت قصير من عطلة الكنيست، ومن المقرر أن يناقش الوزراء التشريع المزمع اليوم الثلاثاء.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.

وتابع: "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير جادي آيزنكوت مغادرة الحكومة".

وأضاف: "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل، لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي، إنها كارثة أمنية، ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويمتد الجيش إلى الحد الأقصى، هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".

تمكن المتطرفون "الحريديم" في سن الخدمة العسكرية من تجنب الخدمة العسكرية لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري، والمخطط الذي اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي سيناقشه المشرعون غدًا، سيشهد رفع سن الإعفاء إلى 35 عامًا.