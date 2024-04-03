أيمن الرقب: الاعتراف بفلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة لا يعنى إقامة الدولة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن حق الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن الدولي في عام 2011 منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة كان مفاجئًا، ومن ثم جرى الذهاب للأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب في ديسمبر عام 2012، وأصبحت منذ حينها فلسطين دولة مراقب، بينما كانت في السابق منظمة التحرير الفلسطينية عضوا مراقبا داخل المنظمة الدولية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد ارتفاع الأصوات الدولية بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ظهرت مطالبات بأن يكون هناك اعتراف بجغرافيا فلسطين، وبالتالي جرى تقديم خطة جديدة لتقديمها كمشروع في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أنه لا بد من أن يمر هذا القرار بالخط الأزرق بحيث يحصل على تأييد 9 أعضاء موافقين ثم لا يكون هناك فيتو أمريكي للتصويت عليه، لاحقا تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة ثم الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد هذا القرار، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا كاملا لا يعني إقامة الدولة، ولكنها مرحلة من مراحل الصراع.