مواعيد إعادة مسلسل حق عرب لـ احمد العوضي الحلقة 24

يهتم قطاع عريض، بموعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 24 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة منها زواج الخولي من دينا فؤاد ومحاولة قتله من قبل السويركي.

مسلسل حق عرب مواعيد اعادة الحلقة 24

تعرض إعادة الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 11 صباحًا، على قناة الأون، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة ال 11 صباحا وربع.

مسلسل حق عرب تفاصيل احداث الحلقة 24

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل حق عرب، بذهاب صباح الجياش وفاء عامر، إلى مخزن المعلم عبدربه الأمر الذي يدخلهما في نزاع كبير ومشاكل واسعة بين الطرفين، حيث توعدت له بأن لا تترك حقها الذي قام بأخذها منها بشكل قانوني غضبًا عنها.

استكملت الأحداث بخناقة أظهرت قوة رباح على عرب السويركي، الذي ظهر ضعيفًا للغاية بسبب المخدرات، الأمر الذي يجعله يشعر بحالة ندم وضيق شديدة بسبب ذلك، ويقرر أن يذهب من أمامه حتى لا يقوم بضربه، بعدما ذله في اروقه المغربلين، مؤكدا له أنه لن يضربه بسبب ضعفه الشديد وأنه ليس برجل من الأساس ليقوم بضربه بشكل مبرح.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 25

تعرض الحلقة 25 على قناة اون دراما في العاشرة مساءً وفي الثانية عشر صباحا تعرض على قناة اون .

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

ويعرض المسلسل على فضائية اون و اون دراما بالاضافة الى عرضه على منصة واتش ات وقناة الحكايات التابعة لشبكة ART .

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.