"إشاعة حب" و"أرض النفاق".. 5 أفلام قديمة للاستمتاع بعطلة عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر، يزداد شغف المشاهدين لمتابعة الأعمال الفنية المختلفة والتي يعود من خلالها لزمن الفن الجميل بأعمال ظلت راسخة في عقول وقلوب المحبيين لسنوات طويلة.

ونرشح خلال النقاط التالية خمسة من الأعمال الفنية الكلاسيكية والتي لاقت نجاحات مستمرة منذ عشرات السنوات وإلى وقتنا الحالي، فأصبح المشاهد بمقدرته متابعة هذه الأعمال على القنوات الفضائية في أيام العيد وعبر المنصات المختلفة.

إشاعة حب

الفيلم يتناول قصة حب من طرف واحد، إلا أن الظروف تجعله يدخل طريق مختلف، في العمل الذي يلعب بطولته عمر الشريف، سعاد حسني، يوسف وهبي، عبدالمنعم إبراهيم، جمال رمسيس، إحسان شريد، وداد حمدي، رجاء الجداوي، عادل هيكل، هند رستم.

سي عمر

تدور الأحداث في قالب كوميدي حيث أن "جابر أفندي" موظف بسيط في عزبة عمر الألفي، يطرده ناظر العزبة بعد أن يكتشف جابر أن هناك تزويرًا في حسابات العزبة، يتقابل جابر مع برلنتي زوجة عمر بك الحقيقي، تلاحظ الشبه الكبير بينه وبين زوجها الغائب في الهند عمر، الفيلم من بطولة نجيب الريحاني زوزو شكيب، عبد الفتاح القصري، شرفنطح، إستفان روستي، ميمي شكيب ، سراج منير .

أرض النفاق

"مسعود أبو السعد" موظف عادي متزوج ولكنه غير قادر على تغيير حياته، وبالصدفة يرى محل لبيع الأخلاق ويرى أن الأخلاق القبيحة قد نفذت فيقوم بشراء بعض أخلاق الخير، ولكنه بعد أن عمل بها خسر كل شيء فيضطر إلى شراء بعض الأخلاق القبيحة مثل النفاق الذي يساعده على تولي أفضل المناصب.

الفيلم بطولة فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، عبدالرحيم الزرقاني، حسن مصطفى، حسين إسماعيل، محمد شوقي، عبدالعظيم عبدالحق، عبدالله فرغلي.

الحموات الفاتنات

الفيلم بطولة كلا من كمال الشناوي، كريمان، إسماعيل ياسين، ماري منيب، ميمي شكيب، عبد السلام النابلسي، وداد حمدي.

أفلام إسماعيل ياسين

قدَّم الفنان الراحل إسماعيل ياسين، العديد من الأفلام المميزة أبرزها: الآنسة حنفي، اسماعيل ياسين في الأسطول، البحرية، الجيش، مستشفى المجانين، الطيران، وغيرها من الأعمال المميزة .