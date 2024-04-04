الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفضل 5 أفلام عالمية تشاهدها في عطلة عيد الفطر

بوستر فيلم Doubtfire
بوستر فيلم Doubtfire

أيام قليلة وينطلق موسم عيد الفطر المبارك، حيث يبحث الجمهور عن الأعمال الأجنبية المميزة التي يشاهدها خلال أيام العيد.

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ونرشح خلال النقاط التالية خمسة من الأعمال الفنية العالمية والتي لاقت نجاحات مستمرة بين الجمهور خلال عرضها، فأصبح المشاهد بمقدرته متابعة هذه الأعمال على القنوات الفضائية في أيام العيد وعبر المنصات المختلفة.

سوبر ماريو

الفيلم من بطولة أصوات نجوم هوليوود كريس برات، وأنيا تايلور جوي وتشارلي داي وجاك بلاك وكيجان مايكل كي وسيث روجن وفريد أرميسن، وتدور الأحداث حول الأخوين «ماريو» و«لويجي»، وهما سباكان إيطاليان أمريكيان تم نقلهما إلى عالم بديل وأصبحا متورطين في معركة بين مملكة الفطر بقيادة الأميرة بيتش، وعالم «كوباس» بقيادة باوزر.

F9

يعتبر فيلم F9 من الأفلام المنتظرة في السينمات المصرية وهو استكمال لأحداث الجزء السابق من فيلم  The Fate Of the Furious، وفي الجزء الجديد، تقرر سايفر تلقي المساعدة من جاكوب، شقيق دوم الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه ومحاولة تدميرهم، والفيلم من بطولة فين ديزل وتشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين والفيلم من إخراج جاستين لين.

Oppenheimer 

يركز الفيلم على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه. روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، العمل من بطولة كليان مورفى، فلورنس بوج، إميلى بلانت، مات ديمون، روبرت داوني، جونيور، جوش هارتنيت، كيسي أفليك، رامي مالك وكينيث براناج.

Mission Impossible

يدور أحداث الفيلم حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة مليئة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، الفيلم بطولة توم كروز، كل من هايلي أتويل، سيمون بيج، فينج رامز، فانيسا كيربي، ريبيكا فيرجسون، إيساي موراليس، هنري تشيرني، مارييلا جاريجا، بوم كليمينتيف، والعمل من إخراج كريستوفر ماك كويري.

Mrs. Doubtfire

الفيلم يدور حول أسرة من 3 أبناء بأعمار مختلفة وأم تعمل وأب غير مستقر في عمله ولكنه يحب أبناءه بجنون، وبعد انفصال الأبوين يصبح من الصعب على الأب رؤية أولاده وقتما يحب، فيقرر التنكر في هيئة مربية، تظهر المواقف الكوميدية على مدار أحداث الفيلم، في كل مرة يحاول فيها الأب إخفاء هويته حتى يحدث ما لم يتوقعه، الفيلم من إنتاج عام 1993، وبطولة سالي فيلد وماثيو لورانس.

Mission Impossible Oppenheimer سوبر ماريو Mrs Doubtfire

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