دينا فؤاد: دراما مسلسل حق عرب "وقفت قلبى" (خاص)

عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال الكبيرة على دورها في أحداث مسلسل “حق عرب”، أمام النجم أحمد العوضي، والذي يعرض على قناة “أون” و"أون دراما" ومنصة “واتش إت” في رمضان الجاري.

وعن أسباب تقديمها للشخصية المليئة بالصعوبات، قالت لـ"الدستور": "أنا بحب الشخصيات المركبة جدًا ولو اتعرض علىّ شخصية مش مركبة مش هقدمها حلو، هقدمها عادية وأقل من العادية كمان، كل ما المخرج يديني شخصية مركبة بحاول على قد ما أقدر إني أتحدى نفسي إني أقدمها بشكل حلو، والدراما في شخصية حنان قوية أوي لدرجة إني أرهقت، فأنا أول مرة دخلت لإسماعيل فاروق، تحدثت معه عنها وقولتله أنا قلبي وقف".

وتابعت: "هناك مشهد به كارثة بتحصل واضطررت من قوته إلى إعادته مرتين، فدخلت المرة الثالثة له وقولتله (قلبي وقف) مش قادرة، وده من كتر جرعات الدراما، يعني ختام المشهد به جرعة درامية ثقيلة جدًا علىّ" .

أضافت : "هناك مشهد بكيت للأستاذ جلال الزاكي وهما بيجهزوا له، فسألني بتعيطي ليه؟، قلتله أنا مش قادرة أتخيل الناس اللي بجد بيتعرضوا للكارثة دي، وفعلًا ربنا ما يوري حد يوم زي كده، وأتمنى الناس اللي بتعمل كده ربنا ما يرفعش ستره عنهم، وكنت متأثرة جدًا في هذا اليوم".

يعرض المسلسل على فضائية “أون” و"أون دراما"، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت وقناة الحكايات التابعة لشبكة ART.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.