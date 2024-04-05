"حق عرب" ترند في دول عربية.. "سينرجي" تحتفي بـ"ملحمة السويركي"

تصدر مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات “يوتيوب” في عدد كبير من الدول العربية، عقب عرض الحلقة 25 منه، وسط حالة نجاح جماهيري كبيرة للغاية، خاصة مع اشتعال الأحداث في حلقاته الأخيرة.

العمل خطف مقدمة محركات البحث فيدول العالم العربي، وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة “سينرجي-تامر مرسي”، أن المسلسل جاء أولا في كلا من قطر والسعودية ولبنان وعمان والإمارات والمغرب، بشكل أظهر نجاحه، وهو ما تثبته نسب المشاهدة.

تفاصيل الحلقة 25 من حق عرب

وشهدت الحلقة 25 بيع علي السويركي شقيق عرب، نصيبه من منزل والده إلى رباح أبو الدهب، واستلام المبلغ وتقديمه لشقه في كومبدوند لزواجه دون علم والدته وأخيه.

كما شهدت الحلقة تعافي عرب السويركي من إدمانه على يد أنغام وصباح والدتها، ووالدته وأصحابه.

وأعلن أبو عمار عن افتتاح “مغلق الأخشاب” الجديد للجياشين بالمغربلين، ليطلب منه عرب أن يدخل شريكا جديدا معهم ومعه وفاء عامر "صباح الجياش"، تعويضا عما فعله عبد ربه فيها.

ونجح عرب السويركي في التعافي من إدمان المخدرات داخل فيلا “أبو عمار”، بمساعدة “أنغام” ووالدته.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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