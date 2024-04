مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. ياسين يتبرأ من رقية ويحذر أشقاؤه بالتواصل معها

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجمان أمير كرارة وأحمد رزق، العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة، والتي انتهت بتبرأ ياسين من شقيقته رقية.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 26

قرر “ياسين” التبرؤ من شقيقته رقية بسبب زواجها من فاروق ألد أعدائه وعدم الوقوف بجانبه وبجانب أشقاءها جمالات ويحيي، وأرسل لها رسالة صوتية يبلغها بأنه تبرأ منها، كما أنه لم يقف بجانبها ولا أحد من أشقاءها بعدما يستغنى عنها فاروق ويتركها بالشارع مما جعل رقية تنهار من البكاء أثناء سماعها الرسالة الصوتية، وحذر يحيى وجمالات بعدم التواصل معها مرة أخرى.

خطط ياسين ويحيي والمعلم سعيد لوقوع فاروق عن طريق شخص آخر حيث توصلوا إلى “عجوزة” وهو الرجل المقرب له والذي يقضي له كل عملياته الإجرامية، وتحرى عنه يحيى، حتى يضغطوا عليه بالاعتراف عن كل مصائب وجرائم فاروق.

تحاول رقية التواصل مع فاروق ولكنه لم يجيب على مكالمتها الهاتفية دون معرفته سبب اتصالها حيث يبدو أنها تعرضت لأزمة صحية بعدما تخلى عنها أشقائها، وعنفها فاروق بسبب وقوفها معهم.

وفي مشهد مختلف، حرص المعلم سعيد على تحضير مفاجأة لياسين دون معرفته هويتها، ويبدو أنه أتى بعجوزة ليبدأ الضغط عليه واجباره على الاعتراف بجرائم فاروق، وهو ما ستكشفه الحلقة 27 المقبلة.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 27

ينتظر الجمهور عرض الحلقة المقبلة من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتذاع الحلقة 27 غدا السبت على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

