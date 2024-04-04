الخميس 04 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. فاروق يفتح قلبه لرقية ووالدته تعترف للشرطة بالحقيقة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

انتهت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولتها النجم أمير كرارة، على مشهد ذهاب والدة فاروق مقر الشرطة للاعتراف بحقيقة ما اتهم به ياسين من قتل عمه.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 25

وضع ياسين وشقيقه يحيي خطة لاستفزاز “ناهد” والدة فاروق، لاعترافها بالحقيقة للشرطة، حيث اخبرها ياسين ان ابنها “فاروق” القى القبض عليه من قبل الشرطة لاتهامه بالقتل، لتعترف بانها هي من قتلت عبد الحميد، ويشعرا الشقيقان بانتصار كبير لنجاح خطتهما.

 

 

ذهب صلاح زوج هند طليقة ياسين لمنزل الرفاعي ليجد “رقية” وفاروق ويسألهما إذا رأوا هند حيث لا يستطيع التواصل معها، ويريد عودتها للمنزل، ولكن نفى فاروق معرفته باي شيء يخص هند وياسين وكذلك رقية.

حاول ياسين ان يجعل هند الرد عليه فأرسل له رسالة صوتية بأن ترد عليه ويفعل لها ما تريد ولكن الأهم ان يرى ابنته حبيبة، وتأتي سامية له والتي تعرب له عن افتقادها له ويبادلها نفس الشعور، ولكنه يحاول اقناعها بأن لا تورط نفسها بشخص مثله ليس له مستقبل بسبب التهم الموجههة إليه ولكنا تصر على استكمال حياتها معه.

يفتح فاروق قلبه لزوجته رقية بأنه كان يحب عمه محمود الرفاعي ووالدتها الحاجة صفية، ولكنه اكتشف انهما كانوا لا يبادلاه نفس الشعور، ولكن رقية تأكد له انهما كانا يحباه كثيرًا، فيؤكد لها انها الأمر الوحيد الحقيقي في المنزل متغزلًا فيها.

 

وأثناء تحدث فارق ورقية تأتي الشرطة لتلقي القبض على فاروق مما اثار صدمة رقية، خاصة بعدما أتى لها شقيقها يحيي ليخبرها بالحقيقة ولكنها ترفض تصديقه وترفض الخروج من منزل العائلة.

 

 

تنهار “ناهد” والدة فاروق بعد ماهدتها لصورته اثناء القبض عليه ودخوله مقر الشرطة، لذلك تقرر الهروب والاعتراف بالحقيقة للشرطة وهو ما كانا يريداه ياسين ويحيي من بداية الأمر، وانتهت احداث الحلقة 25 على مشهد تأكيدها لرقية ان فاروق سوف يعود للمنزل دون الافصاح بأي شيء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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