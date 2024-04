مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. كواليس قتل عبد الحميد على يد فاروق

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26 تصاعد احداثه بشكل كبير بعدما كشفت العديد من الألغاز التي شغلت الجمهور، وذلك بعد تورط “ياسين” أمير كرارة، في قتل والده وعمه، وحيرة التعاطف أو كرهه “فاروق” أحمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 25

بدأ مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25 بمشهد فلاش باك يكشف من خلاله المخرج أحمد نادر جلال كواليس مقتل شخصية “عبد الحميد” سيد رجب، على يد ابن شقيقه “فاروق” أحمد رزق، والذي كان انتقامًا لوالده “سيد” الذي قتل غدرًا على يد “محمود الرفاعي” شقيقهم الأكبر.

وحاول “عبد الحميد” سيد رجب أن يوضح الصورة لـ “فاروق” بأن عمه محمود الرفاعي هو السبب في مقتل والده، بالإضافة إلى أنه كان لا يحبه بسبب اسلوبه الساخر معه طوال حياته والتقليل من شأنه، وعدم الحصول على حقه.

وعندما سأله “فاروق” عن سبب مقتل “محمود الرفاعي” أجاب “عبد الحميد” أن دافعه لقتله في هذا اليوم عند أعلن عن توريثه كل ممتلكاته له، فأراد أن يضمن حقه وان لا يخسر كل شيء فقرر قتله قبل أن يخبره على مكان الخزنة التي خفا فيها الدولارات، ولكن فاروق انفعل على “عبد الحميد” خاصة بعدما تدخلت والدته “ناهد” عايدة رياض واشعلت نار الانتقام بداخله، واشتبكا “فاروق وعبد الحميد” بالأيدي معًا بعدما حاول الاول قتل الثاني بالسلاح الناري، ولكن تدخلت “ناهد” على الفور وقتلت عبد الحميد بقالب من الطوب على رأسه.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 26

يعرض مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتذاع الحلقة 26 غدا الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يهمك أيضا: