موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 24

يواصل مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وأحمد رزق نجاحه الكبير الذي حققه منذ عرض أولى حلقاته مع بداية الشهر الكريم الجاري، والذي يشهد منافسة قوية بين مسلسلات رمضان.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 24

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وتعاد الحلقة 24 على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وبالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 24

شهدت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعى العديد من الاحداث الغير متوقعة حيث تراجع “ياسين” امير كرارة عن قرار سفره، بعدما اقنعه سعيد وجمالات ويحيي بعد التنازل عن البحث عن براءته، كما تراجع عن قتل فاروق واثبات براءته دون التورط في مشاكل اخرى.

كما شهدت مواجهة بين رقية "ملك قورة" وناهد "عايدة رياض"، وأكدت رقية لها أن فاروق "أحمد رزق" لن يعترف أمام الكل أنها والدته، وأن معه حق في ذلك فكيف يقول إن أمه كانت راقصة ودخلت السجن في قضية دعارة، كما أنها تريد أن تنجب طفلها ولا تكون جدته سوابق لتنفعل عايدة عليها وتصفعها على وجهها، لتصطدم في الأثاث وتسقط وتنزف ويتم نقلها إلى المستشفى مباشرة.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 25

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

يعرض مسلسل بيت الرفاعي طوال الشهر الكريم حصريا على أون، وتذاع الحلقة 25 مساء اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي ضمن مسلسلات رمضان 2024 الجاري، ويعتبر من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق، ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

“بيت الرفاعى” بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.