مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين و دياب.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة 9

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت امين والفنان دياب العديد من التطورات سواء الخاصة بكشف المزيد من الحقائق التاريخية عن القضية الفلسطينية من خلال سرد الجدّ "سامي مغاوري"، أو الخاصة بالحبكة الدرامية التي يتناولها المسلسل من خلال قصة الفتاة الفلسطينية مليحة.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة التاسعة

على مستوى الحقائق التاريخية التي وردت في الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة جاءت رواية الجدّ “سامي مغاوري” عن دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حركتي حماس وفتح للجلوس على طاولة واحدة، وذلك بهدف التوصل إلى وفاق بعد الحروب الدامية التي حدثت بينهما، والتي أودت بحاية المئات من الفلسطينين.

وهو ما أثمر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية معا عام 2007، إلا أنها لم تصمد سوى عدة أشهر، ليعود الخلاف بينهما مرة أخرى، ويتحول الخلاف إلى قتال دامي بين الطرفين، وتستغل إسرائيل هذا الوضع، وتفرض حصارها الخانق على القطاع، وتخرق الهدنة.

الأمر الذي جعل غزة تتحول بذلك إلى سجن مفتوح، يعيش فيه 52% من الفلسطينيين، وفي ظل تلك الأوضاع، خرقت إسرائيل الهدنة التي وقعتها في مصر، وشنت غارة على قطاع غزة وفيها قتلت 6 فلسطينيين لترد حماس عليها بصواريخها البدائية، ثم قررت إسرائيل اجتياح غزة في يناير 2009، فدخلت ودمرت وقتلت في أبناء غزة، وذلك على الرغم من إجبار صواريخ حماس سكان المستوطنات للهروب إلى الملاجئ.

إعادة إعمار القطاع

وهو ما جعل مصر تنظم مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار القطاع، وجددت الوساطة بين الفصائل فنجحت في توقيع المصالحة الفلسطينية في مايو 2011 ولكن ذلك لم يتم تنفيذه، كما ادعت إسرائيل واهية أنها قضت على روح المقاومة إلى الأبد.

وعلى السياق الدرامي شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة خطبة علي شقيق الضابط أدهم إلى ابنة خاله فريدة، وفي أثناء الاحتفال بهذه الخطبة تقدم أدهم إلى ابنة خاله الأخرى التي تحبه منذ سنوات"ايناس"، وذلك وسط حزن مليحة التي كانت حاضرة الاحتفال إذ أنه قد تولد داخلها مشاعر تجاه الضابط المصري.

كما عرضت الحلقة كذلك تأكد زوجة خال الضابط أدهم من إصابتها بالسرطان ورفضها تناول العلاج الكيماوي إلا أن زوجها وشقيقته الفنانة "ميرفت امين" يحاولان إقناعها.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة الفنانة ميرفت أمين،دياب،أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.