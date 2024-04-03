سامى مغاورى: وافقت على مسلسل "مليحة" دون تفكير لهذا السبب

علّق الفنان سامي مغاوري، على مشاركته كرواي للأحداث في مسلسل مليحة، قائلًا: "كنت معتقد في البداية إني همثل الشخصية اللي هيبدأ ظهورها من الحلقة الـ11 وجدت الشخصية من أبطال سيناء وله مواقف بطولية سيتم إلقاء الضوء عليها".

وأضاف "مغاوري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "قبلت الدور لأن المسلسل يتناول قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين بالأخص ووافقت فورًا، وفوجئت بوجود جزء ثانِ للشخصية التي أقدمها وهي شخصية الراوي ويحكي الأحداث التاريخية قبل إعلان وعد بلفور لليهود".

وتابع: "أنا فرحت جدًا خصوصًا إن الأجيال الجديدة تحتاج أن تعرف معلومات كثيرة جدًا عن القضية وعن دور مصر الكبير".

واستكمل: "هو توثيق بالصورة والتاريخ والصوت، هو مسلسل يعرض بطولات الجيش المصري في حماية الحدود والمشاعر والحفاظ على أرواح البشر".