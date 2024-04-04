مسلسل "مليحة" الحلقة 9.. أشرف زكي زوج مخلص يدعم زوجته المصابة بالسرطان

مسلسلات رمضان 2024..

يجسد الفنان أشرف زكي من خلال دوره في مسلسل مليحة دور الزوج المخلص الذي يحب زوجته ويخاف عليها، إذ تظهر حنان سليمان التي تلعب دور زوجة أشرف زكي "خال الضابط أدهم" داخل مسلسل مليحة، وهي مصابة بمرض السرطان اللعين، والتي لا يتخلى عنها زوجها.

بدأ الأمر عندما شعر الزوج بارتباك زوجته وهي تقول له أنها ستذهب إلى "مشوار" ثم ستعود منه سريعا، حتى ألح عليها بالكشف عما بها نظرًا لشكه أن هناك أمرًا تخفيه عنه، إلى أن اعترفت له بشعورها بتغيرات في جسدها وأن زميلاتها قد نصحوها بأن تذهب إلى طبيب أورام لعمل الفحوصات اللازنة.

تظهر الصدمة على وجه الزوج، ويقرر أن يذهب مع زوجته إلى الطبيب وألا يتركها بمفردها على الرغم من مشاغله بالعمل.

وبعد إجراءها الفحوصات اللازمة وتبين أنها مصابة بالفعل بالسرطان، يساندها زوجها ويقف داعما لها، ويقنعها بالشفاء رغم حزنه وألمه بسببها، وترفض الزوجة الحضوع للعلاج الكيماوي إلا أن الزوج يستمر في إقناعه بأنه الحل الذي فيه الشفاء، وأنه يجب عليها الخضوع للعلاج به.

مسلسل مليحة ملخص الحلقة الثامنة

وكانت قد تناولت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب بعض التطورات الشيّقة أبرزها قرار الضابط أدهم أن يتزوج، وإخباره والدته برغبته في الزواج، وهوما جعلها تفرح بذلك لانتظارها هذا اليوم منذ زمن طويل، إلا أنه لم يفصح لها عن العروس خلال هذه الحلقة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة معرفة العروس الذي اختارها المقدم أدهم.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة الفنانة ميرفت أمين،دياب،أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.