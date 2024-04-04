الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة 9

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

كما اعتاد متابعوا مسلسل مليحة الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، والذي يتناول القضية الفلسطينية أن تكشف في كل حلقة العديد من الحقائق حول القضية من خلال رواية الجدّ الذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري، كما تتطور أحداث المسلسل الدرامية من خلال تناول قصة الفتاة الفلسطينية "مليحة" وما تمر به.

مسلسل مليحة الحلقة التاسعة 

وذلك ما شهدته الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة والمكون من ١٥حلقة والذي عرضتد منذ بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك ومن المقرر أن يستمر حتى نهايته.

مسلسل مليحة مواعيد إعادة عرض الحلقة التاسعة 

وتأتي مواعيد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة تأتي كالتالي:

- تعاد الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة على قناة CBC في الساعة 9:45 مساء.

بينما تكون الإعادة الأولى لمسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة الحياة في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعاد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة على قناة أون الساعة 8:15 صباحًا.

مسلسل "مليحة" الحلقة 9.. أشرف زكي زوج مخلص يدعم زوجته المصابة بالسرطان

مسلسل مليحة الحلقة 9.. كواليس انتخابات السلطة الفلسطينية 2005 وصفقة شاليط

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة التاسعة

وقد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة العديد من الأحداث سواء الخاصة بالحقائق التاريخية الثابتة التي يروي عنها الجدّ، أو الأحداث الدرامية الخاصة بقصة مليحة وكذا الضابط أدهم.

على مستوى الحقائق التاريخية التي وردت في الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة جاءت رواية الجدّ عن دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حركتي حماس وفتح للجلوس على طاولة واحدة، وذلك بهدف التوصل إلى وفاق بعد الحروب الدامية التي حدثت بينهما، والتي أودت بحياة المئات من الفلسطينين.

وذلك ما أثمر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية معًا عام 2007، إلا أنها لم تصمد سوى عدة أشهر، ليعود الخلاف بينهما مرة أخرى، ويتحول الخلاف إلى قتال دامي بين الطرفين، فتستغل إسرائيل هذا الوضع، وتفرض حصارها الخانق على القطاع، وتخرق الهدنة.

وهو ما جعل غزة تتحول بذلك إلى سجن مفتوح، يعيش فيه 52% من الفلسطينيين، وفي ظل تلك الأوضاع، خرقت إسرائيل الهدنة التي وقعتها في مصر، وشنت غارة على قطاع غزة وفيها قتلت 6 فلسطينيين لترد حماس عليها بصواريخها البدائية، ثم قررت إسرائيل اجتياح غزة في يناير 2009، فدخلت ودمرت وقتلت في أبناء غزة، وذلك على الرغم من إجبار صواريخ حماس سكان المستوطنات للهروب إلى الملاجئ.

مسلسل مليحة الحلقة 9.. كواليس انتخابات السلطة الفلسطينية 2005 وصفقة شاليط

مسلسل "مليحة" الحلقة 9.. أشرف زكي زوج مخلص يدعم زوجته المصابة بالسرطان

وهو ما جعل مصر تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار القطاع، وجددت الوساطة بين الفصائل فنجحت في توقيع المصالحة الفلسطينية في مايو 2011 ولكن ذلك لم يتم تنفيذه، كما ادعت إسرائيل واهية أنها قضت على روح المقاومة إلى الأبد.

وعلى السياق الدرامي شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة خطبة علي شقيق الضابط أدهم إلى ابنة خاله فريدة، وفي أثناء الاحتفال بهذه الخطبة تقدم أدهم كذلك إلى ابنة خاله الأخرى التي تحبه منذ سنوات"إيناس"، وذلك وسط حزن مليحة التي كانت حاضرة الاحتفال إذ أنه قد تولد داخلها مشاعر تجاه الضابط المصري.

كما عرضت الحلقة كذلك تأكد زوجة خال الضابط أدهم الفنانة “حنان سليمان” من إصابتها بالسرطان ورفضها تناول العلاج الكيماوي إلا أن زوجها الفنان “أشرف ذكي”  وشقيقته الفنانة "ميرفت أمين" يحاولان إقناعها بتناوله.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة  الفنانة ميرفت أمين،دياب،أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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