الأحد 31 مارس 2024
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فن

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21.. هريدي ينقذ ياسين من القتل ويعثر على نسمة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من المفاجآت غير المتوقعة، والتي تستمر في تسليط الضوء على الصراع القائم بين “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 21

نجح المعلم هريدي في إنقاذ “ياسين” أمير كرارة، من القتل، بعدما حقق مطلب المعلم بساطي بشراء الآثار بمبلغ مبالغ فيه، ورفض “هريدي” تسليمه الأموال إلا بعد رؤية ياسين، ليطمأن بانه لم يقتله، وبالفعل طلب “بساطي” من رجاله احضار ياسين، ليوجه الأخير الشكر للمعلم هريدي وأنه اصبح له جمايل عديدة له.

 

في مشهد مختلف، ظهر فاروق وهو يطرق بابا غرفة “رقية” ويسألها عن سبب قفلها بالمفتاح، لتخبره انها خائفة من والدته خاصة وانها على تواصل مع زوجته “داليا” دنيا المصري، ولكن طمأن فاروق زوجته رقية بأنه لا احد يستطيع ايذائها طوال هو بجانبها.

 

من جهة أخرى، أبلغ المعلم هريدي “ياسين” بانه عثر على مكان الخادمة “نسمة” والتي تعتبر دليل براءته من تهمة قتله لوالده وعمه، وهو ما اثار فرحة “ياسين” واراد ان يذهب لها في الحال، ولكن “هريدي” طلب منه ان يهدأ ويذهب إلى المكان في صباح اليوم التالي.

 

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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